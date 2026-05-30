Historyczny rekord w zbrojeniówce! Kosiniak-Kamysz ogłosił bezprecedensowy zastrzyk finansowy dla polskiego przemysłu obronnego.

Podpisano 29 umów na kwotę 78 miliardów złotych, z czego 60 mld trafi do Huty Stalowa Wola i spółek PGZ.

Szef MON nie krył, że jego zdaniem to przełomowy moment zarówno dla Wojska Polskiego, jak i dla całego krajowego sektora obronnego. Część podpisanych kontraktów realizowana jest w ramach programu SAFE, który ma wspierać rozwój zdolności obronnych i produkcyjnych.

Rekordowy dzień dla PGZ

W sobotę podpisano łącznie 29 umów o wartości 78 mld zł. Jak podkreślił Władysław Kosiniak-Kamysz, nigdy wcześniej w historii modernizacji polskiej armii nie zawarto w ciągu jednego dnia tak dużej liczby kontraktów o tak ogromnej wartości.

Nigdy w historii procesu modernizacji polskiej armii nie było takiego dnia, w którym podpisujemy w jednym czasie 29 umów na 78 miliardów złotych – podkreślił minister obrony narodowej.

Według szefa MON jest to wydarzenie, które może realnie wpłynąć na przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego i bezpieczeństwo kraju.

60 mld zł dla Huty Stalowa Wola i spółek PGZ

Znaczna część środków trafi bezpośrednio do Huty Stalowa Wola oraz innych firm należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Łączna wartość podpisanych kontraktów dla tych podmiotów wynosi około 60 mld zł.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że pieniądze nie będą wspierać wyłącznie największych zakładów zbrojeniowych. Korzyści mają odczuć również tysiące przedsiębiorstw współpracujących z PGZ przy realizacji zamówień.

To jest 60 mld zł właśnie podpisanych kontraktów dla Huty Stalowa Wola i innych spółek PGZ oraz wszystkich setek tysięcy kooperantów w Polsce – powiedział wicepremier.

Borsuki, Rosomaki i nowa amunicja

Podpisane umowy obejmują dostawy kluczowego wyposażenia dla Wojska Polskiego. Wśród zamówionego sprzętu znalazły się m.in. Bojowe Wozy Piechoty Borsuk, wozy towarzyszące dla systemów Homar-K i haubic K9, a także kolejne pojazdy minowania BAOBAB.

Kontrakty dotyczą również modułów ogniowych moździerzy RAK, dywizjonowych modułów ogniowych REGINA oraz specjalistycznych wozów dowodzenia.

Nie zabrakło także aneksów do wcześniej zawartych umów związanych z transporterami Rosomak oraz dodatkowymi pojazdami dla artylerii.

Miliony sztuk amunicji dla armii

Jedną z najważniejszych umów podpisano w zakładach Dezamet. Kontrakt realizowany przez konsorcjum spółek PGZ związany jest z budową Narodowej Rezerwy Amunicyjnej.

Jego wartość przekracza 13 mld zł i zakłada dostawy setek tysięcy sztuk amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm. To właśnie ten rodzaj uzbrojenia jest dziś uznawany za jeden z najważniejszych elementów nowoczesnych działań wojennych.

Historyczny moment dla polskiej zbrojeniówki

Według MON podpisane umowy mają nie tylko zwiększyć potencjał bojowy Wojska Polskiego, ale również wzmocnić krajową produkcję i uniezależnić Polskę od zagranicznych dostawców. Kosiniak-Kamysz przekonuje, że rekordowe kontrakty oznaczają rozwój technologii, nowe miejsca pracy i długoterminowe zamówienia dla przedsiębiorstw związanych z sektorem obronnym. W ocenie resortu obrony sobota przejdzie do historii jako jeden z najważniejszych dni dla PGZ i całego polskiego przemysłu zbrojeniowego.

