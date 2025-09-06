Dla kogo: Bon przysługuje seniorom 75+ z trudnościami w codziennych czynnościach, posiadającym aktywnych zawodowo zstępnych (dzieci, wnuki), którzy złożą wniosek.

To nie gotówka, lecz pakiet usług opiekuńczych w domu seniora (do 2150 zł/miesiąc, ok. 50 godzin), np. pomoc w higienie, posiłkach, zakupach, wsparcie społeczne. Ważne terminy: Program startuje w 2026 roku, wnioski składa się w gminie na 12 miesięcy, a z bonu nie skorzystają osoby już objęte innymi formami państwowej pomocy.

Komu przysługuje bon senioralny?

Bon senioralny jest skierowany do bardzo konkretnej grupy odbiorców. Z programu skorzystają osoby, które ukończyły 75. rok życia i mają trudności z samodzielnym wykonywaniem podstawowych czynności życia codziennego, takich jak robienie zakupów, gotowanie, spożywanie posiłków, ubieranie się, kąpiel czy sprzątanie.

Kluczowe jest również to, że senior musi posiadać aktywnych zawodowo zstępnych - dzieci, wnuki lub prawnuki, na których zgodnie z prawem ciąży obowiązek alimentacyjny. To właśnie te osoby będą składać wnioski o przyznanie bonu w imieniu swoich starszych bliskich.

Program ma szczególnie wspierać pracujące rodziny, które opiekują się seniorem lub seniorami. Często to kobiety rezygnują z kariery zawodowej, aby zająć się starszymi rodzicami. Bon senioralny ma pozwolić im na powrót do pracy lub kontynuowanie aktywności zawodowej, zapewniając jednocześnie odpowiednią opiekę nad seniorem.

Kryteria dochodowe - kto się kwalifikuje?

Dostęp do bonu senioralnego jest uzależniony od spełnienia konkretnych kryteriów dochodowych, które dotyczą zarówno seniora, jak i jego rodziny.

W przypadku seniora, jego miesięczna emerytura lub renta (wraz z dodatkiem pielęgnacyjnym) nie może przekraczać:

3500 zł brutto w 2026 roku

4000 zł brutto w 2027 roku

4500 zł brutto w 2028 roku

5000 zł brutto w 2029 roku i kolejnych latach

Istotne są również dochody członków rodziny, którzy będą składać wniosek. Ich miesięczne zarobki nie mogą być niższe niż minimalne wynagrodzenie, ale jednocześnie nie mogą przekraczać:

dwukrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa jednoosobowego

trzykrotności minimalnego wynagrodzenia dla gospodarstwa wieloosobowego

Na co można przeznaczyć wsparcie?

Bon senioralny to nie świadczenie pieniężne wypłacane bezpośrednio do rąk seniora. To pakiet konkretnych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania osoby starszej. Maksymalna wartość 2150 zł miesięcznie przekłada się na około 50 godzin profesjonalnej opieki.

Z bonu można sfinansować szeroki wachlarz usług, w tym:

pomoc w podstawowych czynnościach higienicznych i pielęgnacyjnych

wsparcie w przygotowywaniu i spożywaniu posiłków

pomoc w robieniu zakupów i prowadzeniu gospodarstwa domowego

towarzyszenie w kontaktach z otoczeniem

wsparcie w dostępie do świadczeń zdrowotnych

pomoc w utrzymywaniu kontaktów społecznych

Liczba godzin opieki finansowanych z bonu zależy od indywidualnej oceny potrzeb seniora. Gmina przeprowadzi szczegółową ocenę punktową, na podstawie której zostanie przyznane od 12 do 50 godzin wsparcia miesięcznie.

UWAGA!

Bon senioralny nie można wymienić na gotówkę ani inne środki płatnicze. Niewykorzystane w danym miesiącu środki nie przechodzą na kolejny okres. Planuj wykorzystanie świadczenia z wyprzedzeniem!

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o przyznanie bonu senioralnego będą składane w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania seniora. Może to zrobić sam senior lub członek jego rodziny, na którym ciąży obowiązek alimentacyjny.

Proces aplikacyjny będzie wymagał zgromadzenia odpowiednich dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów dochodowych oraz dokumentacji opisującej stan zdrowia i potrzeby opiekuńcze seniora. Decyzja o przyznaniu bonu będzie wydawana na okres 12 miesięcy, po czym konieczne będzie ponowne złożenie wniosku.

Kto nie otrzyma wsparcia?

Z bonu senioralnego nie skorzystają osoby, które już korzystają z innych form pomocy państwowej, takich jak:

świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

usługi opiekuńcze realizowane w ramach pomocy społecznej

opieka w domach pomocy społecznej, szpitalach czy hospicjach

Takie ograniczenie ma na celu umożliwienie dostępu do wsparcia większej liczbie osób, które dotychczas nie otrzymywały żadnej pomocy od państwa.

Organizacja usług

Za organizację opieki dla beneficjentów bonu odpowiadają gminy. Mogą one realizować usługi samodzielnie lub zlecać je ośrodkom pomocy społecznej, organizacjom pozarządowym czy lokalnym firmom. Bezpośrednimi opiekunami seniorów będą mogły zostać wyłącznie osoby pełnoletnie, które nie są członkami rodzin seniorów i posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

Przygotuj się już teraz

Choć program ruszy dopiero na początku 2026 roku, warto już teraz rozpocząć przygotowania. Sprawdź, czy twoja rodzina spełnia kryteria dochodowe, zgromadź niezbędne dokumenty i skontaktuj się z lokalną gminą, aby uzyskać szczegółowe informacje o procedurach aplikacyjnych.

Kampania informacyjna rozpocznie się jesienią 2025 roku. Pierwsze wnioski będą rozpatrywane od lutego 2026 roku, gdy gminy przygotują infrastrukturę do obsługi programu.

Bon senioralny to szansa na zapewnienie godnej opieki najstarszym obywatelom, przy jednoczesnym umożliwieniu rodzinom kontynuowania aktywności zawodowej. Do 2060 roku już 38,4 proc. Polaków będzie seniorami - program stanowi kluczowy element reformy opieki długoterminowej. Szacuje się, że z programu skorzysta około 535 tys. osób starszych w Polsce.

