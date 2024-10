Spis treści

Opieka nad seniorami to jeden z najważniejszych wyzwań współczesnego społeczeństwa. Bon senioralny jest innowacyjnym rozwiązaniem, które ma na celu poprawę jakości życia osób starszych oraz wsparcie ich rodzin. Dzięki temu programowi, seniorzy będą mogli dłużej cieszyć się samodzielnością i komfortem życia we własnym domu, a ich rodziny otrzymają niezbędne wsparcie w opiece.

Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny to nowy instrument wsparcia, który ma zapewnić osobom w wieku 75 lat i więcej dostęp do różnorodnych usług opiekuńczych. Projekt ustawy o bonie senioralnym zakłada, że miesięczna wartość świadczenia może wynosić maksymalnie 2150 zł. To kwota odpowiadająca 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę w drugiej połowie 2024 roku.

Warto podkreślić, że bon senioralny nie jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym bezpośrednio seniorom. To prawo do skorzystania z określonej liczby godzin usług opiekuńczych, których wartość odpowiada przyznanej kwocie. Oznacza to, że senior lub jego rodzina nie otrzymają gotówki, ale będą mogli skorzystać z konkretnych usług świadczonych przez uprawnione podmioty.

Kto może skorzystać z bonu senioralnego?

Głównym kryterium uprawniającym do korzystania z usług w ramach bonu senioralnego jest wiek. Program skierowany jest do osób, które ukończyły 75. rok życia. Jednak sam wiek to nie wszystko. Istotne jest również to, czy senior ma niezaspokojone potrzeby w zakresie podstawowych czynności dnia codziennego, których rodzina nie jest w stanie zaspokoić.

Co ciekawe, o przyznanie bonu senioralnego będą ubiegać się nie sami seniorzy, ale ich zstępni, czyli najczęściej dzieci lub wnuki. To właśnie oni będą składać wnioski do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby starszej. Dlaczego takie rozwiązanie? Projekt ustawy zakłada, że bon senioralny ma być wsparciem nie tylko dla seniorów, ale także dla ich pracujących rodzin, które z powodu obowiązków zawodowych nie mogą zapewnić stałej opieki starszym członkom rodziny.

Warunki przyznawania bonu senioralnego

Aby uzyskać bon senioralny, należy spełnić kilka warunków. Przede wszystkim senior musi mieć ukończone 75 lat. Ponadto, istotne jest kryterium dochodowe dotyczące zstępnego ubiegającego się o bon. Jego dochód nie może być niższy niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale jednocześnie nie może przekraczać dwukrotności tego wynagrodzenia w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub trzykrotności w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Warto zauważyć, że bon senioralny nie przysługuje, jeśli w gospodarstwie domowym seniora mieszka inna dorosła osoba, która nie pracuje i jest w stanie zapewnić mu pomoc. Natomiast w sytuacji, gdy osoba w wieku 75+ mieszka ze współmałżonkiem lub partnerem w podobnym wieku, ocena potrzeby wsparcia uwzględnia niezaspokojone potrzeby obojga seniorów.

Ważne! Wniosek o bon senioralny złoży członek rodziny seniora (np. dziecko, wnuk) w urzędzie gminy, gdzie mieszka senior. Zrobi to przez internet.

Procedura ubiegania się o bon senioralny

Proces ubiegania się o bon senioralny rozpoczyna się od złożenia wniosku przez zstępnego osoby starszej. Wniosek składa się do gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania seniora. Planuje się, że będzie można to zrobić elektronicznie, za pośrednictwem specjalnego systemu teleinformatycznego.

Do wniosku należy dołączyć kwestionariusz oceniający poziom niezaspokojonych potrzeb seniora. To na jego podstawie gmina określi rodzaj i intensywność potrzebnego wsparcia. Konieczne będzie również uzyskanie zgody osoby starszej na złożenie wniosku. Co istotne, gmina ma prawo przeprowadzić weryfikację informacji zawartych we wniosku, odwiedzając seniora w jego środowisku.

Zakres usług w ramach bonu senioralnego

Bon senioralny obejmuje szeroki wachlarz usług, które mają na celu poprawę jakości życia seniorów. Usługi te skupiają się na czterech głównych obszarach:

Podstawowe zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych - może to obejmować pomoc w przygotowywaniu posiłków, robieniu zakupów czy sprzątaniu.

Pomoc w uzyskaniu dostępu do świadczeń zdrowotnych - na przykład umawianie wizyt lekarskich, pomoc w dotarciu do placówek medycznych czy realizacji recept.

Podstawowa opieka higieniczno-pielęgnacyjna - wsparcie w codziennej higienie osobistej, ubieraniu się czy przyjmowaniu leków.

Zapewnienie kontaktów z otoczeniem - pomoc w utrzymaniu relacji społecznych, organizacja czasu wolnego czy wsparcie w korzystaniu z nowych technologii do komunikacji z bliskimi.

Warto podkreślić, że bon senioralny nie obejmuje usług o charakterze stricte medycznym. Jego celem jest przede wszystkim wsparcie w codziennym funkcjonowaniu i zapewnienie godnych warunków życia w miejscu zamieszkania seniora.

Realizacja bonu senioralnego

Za realizację programu bonu senioralnego odpowiedzialne będą gminy. To one będą weryfikować wnioski i przyznawać świadczenia. Gminy będą miały możliwość samodzielnej realizacji usług w ramach bonu lub zlecenia ich wykonania innym podmiotom. Mogą to być na przykład organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej czy firmy prywatne specjalizujące się w opiece nad osobami starszymi.

Takie rozwiązanie ma na celu nie tylko zapewnienie wysokiej jakości usług, ale także wspieranie rozwoju lokalnych instytucji działających w obszarze polityki senioralnej. To szansa na utworzenie nowych miejsc pracy i rozwój sektora usług opiekuńczych.

Osoby świadczące usługi w ramach bonu senioralnego będą musiały spełniać określone wymagania. Przede wszystkim muszą być pełnoletnie i posiadać co najmniej średnie wykształcenie. Nie mogą być członkami rodziny seniora ani jego bliskimi krewnymi. Przed rozpoczęciem pracy będą zobowiązane do odbycia co najmniej 30-godzinnego szkolenia, obejmującego m.in. organizację opieki nad seniorem, podstawy psychologii i socjologii w opiece nad osobami starszymi oraz praktyczne aspekty wykonywania czynności opiekuńczych.

Ważne! Gmina będzie weryfikować wnioski o bon senioralny pod kątem zgodności z przepisami ustawy.

Potencjalne korzyści i wyzwania

Wprowadzenie bonu senioralnego niesie ze sobą wiele potencjalnych korzyści. Przede wszystkim, może znacząco poprawić jakość życia osób starszych, umożliwiając im dłuższe pozostanie w swoim środowisku domowym. To niezwykle ważne, biorąc pod uwagę, że większość seniorów preferuje opiekę w miejscu zamieszkania nad pobytem w placówkach opiekuńczych.

Dla rodzin osób starszych bon senioralny może oznaczać ogromną ulgę. Wiele osób w wieku produkcyjnym staje przed trudnym wyborem między karierą zawodową a opieką nad starszymi rodzicami. Dzięki bonowi będą mogły pogodzić obowiązki zawodowe z zapewnieniem opieki bliskim, nie rezygnując z pracy.

Program może także przyczynić się do rozwoju rynku usług opiekuńczych, tworząc nowe miejsca pracy i stymulując wzrost gospodarczy w tym sektorze. To szczególnie istotne w kontekście starzejącego się społeczeństwa i rosnącego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze.

Jednak wprowadzenie tak kompleksowego programu wiąże się również z pewnymi wyzwaniami. Jednym z nich może być zapewnienie odpowiedniej liczby wykwalifikowanych opiekunów, szczególnie w mniejszych miejscowościach. Konieczne będzie także stworzenie skutecznego systemu kontroli jakości świadczonych usług, aby zagwarantować seniorom bezpieczeństwo i wysoki standard opieki.

Istotnym wyzwaniem może być również kwestia finansowania programu. Choć bon senioralny ma być wsparciem dla rodzin, to jednak wymaga znacznych nakładów ze strony budżetu państwa. Kluczowe będzie znalezienie równowagi między potrzebami seniorów a możliwościami finansowymi kraju.

Harmonogram wprowadzenia bonu senioralnego

Zgodnie z planem legislacyjnym Rady Ministrów, projekt ustawy o bonie senioralnym ma zostać przyjęty jeszcze w trzecim kwartale 2024 roku. Samo wprowadzenie programu planowane jest na drugą połowę 2025 roku. To daje czas na dopracowanie szczegółów, przygotowanie odpowiednich systemów informatycznych i przeszkolenie pracowników gmin, którzy będą odpowiedzialni za realizację programu.

Ten harmonogram pozwala również na przeprowadzenie szerokiej kampanii informacyjnej, która będzie kluczowa dla powodzenia programu. Seniorzy i ich rodziny muszą być dobrze poinformowani o możliwościach, jakie daje bon senioralny, oraz o procedurach ubiegania się o to świadczenie.

W stronę godnej starości

Bon senioralny to odpowiedź na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa i rosnącymi potrzebami opiekuńczymi. Program ten ma szansę nie tylko poprawić jakość życia seniorów, ale także wesprzeć ich rodziny i przyczynić się do rozwoju sektora usług opiekuńczych. Jednak sukces tego przedsięwzięcia będzie zależał od wielu czynników. Kluczowe będzie sprawne wdrożenie programu, zapewnienie odpowiedniej jakości usług oraz elastyczne reagowanie na potrzeby seniorów i ich rodzin.

Wprowadzenie bonu senioralnego to krok w stronę stworzenia społeczeństwa, w którym osoby starsze mogą cieszyć się godną starością, a ich bliscy mają wsparcie w sprawowaniu opieki. To inwestycja nie tylko w obecne pokolenie seniorów, ale także w przyszłość nas wszystkich. Bo przecież każdy z nas kiedyś będzie seniorem i każdy chciałby mieć zapewnioną godną i komfortową starość.

Pieniądze to nie wszystko - Witold Modzelewski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

o opiece nad seniorami i osobami potrzebującymi wsparcia To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video