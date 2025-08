Agata Kornhauser-Duda, po zakończeniu kadencji męża, może wrócić do pracy w krakowskim liceum.

Spełnia warunki do wcześniejszej emerytury nauczycielskiej, ale brakuje jej wymaganego stażu pracy "przed tablicą".

Pałac Prezydencki nie komentuje jej przyszłych planów zawodowych.

Czy Agata Kornhauser-Duda zdecyduje się na powrót do zawodu nauczyciela?

Przyszłość zawodowa Agaty Kornhauser-Dudy po zakończeniu prezydentury

Wraz z końcem drugiej kadencji Andrzeja Dudy, Polacy zastanawiają się nad dalszymi losami jego małżonki. Po dziesięciu latach spędzonych w Pałacu Prezydenckim przyszłość zawodowa Agaty Kornhauser-Dudy budzi żywe zainteresowanie. Kancelaria Prezydenta, pytana o jej plany, na razie unika jednoznacznej odpowiedzi. Zamiast tego opublikowano raport podsumowujący działalność pierwszej damy, w którym jako główne założenia wymieniono rozmowę, debatę i wzajemne zrozumienie. "Małżonka przez 10 lat swojej aktywności [...] stworzyła przestrzeń służącą wymienia myśli, opowieści i historii" – czytamy w oficjalnym dokumencie.

Oficjalny wizerunek stoi jednak w kontraście do tego, jak Agata Kornhauser-Duda była postrzegana przez część mediów i opinii publicznej – jako "milcząca pierwsza dama". Tę postawę tłumaczył jej mąż, prezydent Andrzej Duda, w wywiadzie dla telewizji wPolsce24, przywołując powiedzenie: "Mowa jest srebrem, a milczenie złotem". Dodał również, że "żona zawsze mówiła: Andrzej, to ty zostałeś wybrany na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, to ty zajmowałeś się polityką, ja nie chcę się wypowiadać na tematy polityczne". Teraz, gdy opuszcza eksponowane stanowisko, oczywistym kierunkiem wydaje się powrót do szkoły pierwszej damy, jednak na horyzoncie pojawia się też opcja świadczenia emerytalnego.

Jakie warunki trzeba spełnić, by przejść na wcześniejszą emeryturę z Karty nauczyciela?

Podstawą prawną, która mogłaby umożliwić Agacie Kornhauser-Dudzie wcześniejsze zakończenie aktywności zawodowej, jest Karta nauczyciela. Dokument ten gwarantuje określonym grupom pedagogów prawo do przejścia na emeryturę przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego. W bieżącym roku z tego przywileju mogą skorzystać osoby urodzone po 31 sierpnia 1966 roku, a przed 1 września 1969 roku. Pierwsza dama (ur. 1972 r.) na razie nie mieści się w tych widełkach, ale przepisy te będą obowiązywać również w kolejnych latach, obejmując następne roczniki.

Kluczowe są jednak dwa fundamentalne warunki, które muszą być spełnione łącznie. Jak informuje "Fakt", aby skorzystać z tego uprawnienia, nauczyciel musi mieć rozpoczętą pracę przed 1 stycznia 1999 roku oraz udokumentowany okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym minimum 20 lat "pracy przy tablicy". Teoretycznie więc emerytura Agaty Kornhauser-Dudy na podstawie tych przepisów jest możliwa, ale diabeł, jak się okazuje, tkwi w szczegółach.

Dlaczego świadczenie dla pierwszej damy jest niepewne?

Analizując sytuację Agaty Kornhauser-Dudy, pierwszy z warunków – rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela przed 1 stycznia 1999 roku – jest spełniony. Swoją karierę w krakowskim liceum rozpoczęła bowiem w 1998 roku. Problem pojawia się przy drugim, bardziej złożonym kryterium, dotyczącym stażu pracy. Chociaż Kancelaria Prezydenta regularnie odprowadzała za pierwszą damę wszystkie składki, co prawdopodobnie pozwala spełnić wymóg 30 lat okresu składkowego, to kluczowy okazuje się brakujący czas "przed tablicą".

Główną przeszkodą w uzyskaniu świadczenia jest brakujący staż pracy przy tablicy, ponieważ ewentualna emerytura Agaty Kornhauser-Dudy zależy od przepracowania w zawodzie co najmniej 20 lat. Tymczasem od momentu objęcia przez Andrzeja Dudę urzędu prezydenta w 2015 roku, jego małżonka przebywa na urlopie bezpłatnym. Oznacza to, że jej staż pracy w charakterze nauczyciela zatrzymał się na około 17 latach. To o trzy lata za mało, by móc skorzystać z przywilejów Karty nauczyciela. Na razie zarówno Pałac Prezydencki, jak i dyrekcja liceum, w którym pracowała, odmawiają komentarza w sprawie jej planów. Otwartym pozostaje więc pytanie, czy zdecyduje się na powrót do szkoły pierwszej damy, by uzupełnić brakujące lata pracy.

