Nowa waloryzacja emerytur i rent w 2025 roku

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane, jakie bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Tym razem chodzi o poziom średniej krajowej płacy. Okazało się, że średnia krajowa pensja wzrosła w ciągu roku aż o 11,1 proc., osiągając w sierpniu tego roku stawkę 8 189,74 zł brutto. Parametr ten znacznie podwyższa również dochody seniorów. Biorąc pod uwagę ponad 11 proc. wzrostu płac i inflację przekraczającą 4 proc., po zastosowaniu odpowiedniego równania, otrzymujemy wskaźnik waloryzacji emerytur i rent na poziomie 6,52 proc. W praktyce oznacza to, że emerytury polskich seniorów wzrosną od 116 zł do kilkuset złotych. To spora podwyżka. Ostatnie nasze symulacje dawały niższe wyniki. Szczegółowe najnowsze wyliczenia możliwych podwyżek emerytur i rent przedstawiamy w GALERII zamieszczonej powyżej. Tam można znaleźć swoje świadczenie. A przykładowo przy waloryzacji 6,52 proc. najniższa emerytura wzrosłaby w zaokrągleniu z 1780 zł do 116 zł miesięcznie, średnia emerytura zwiększyłaby się miesięcznie o ponad 200 zł – z 3,5 tys. zł do 3,7 tys. zł, a seniorzy z emeryturami powyżej 4,5 tys. zł dostawaliby świadczenia wyższe o kilkaset złotych.

Czym jest waloryzacja świadczeń z ZUS?

Po co w ogóle rząd polski realizuje waloryzację emerytur i rent? Najprościej rzecz ujmując, waloryzacja to zwiększenie wartości pieniężnej świadczenia w celu utrzymania jego realnej wartości na niezmienionym poziomie. Gdyby nie było waloryzacji świadczeń dla seniorów, to w przypadku wysokiej inflacji ich portfele byłyby praktycznie puste. Waloryzacja chroni przed tym seniorów. I warto zwrócić uwagę na to, że istnieje taka prawidłowość: im wyższa inflacja, tym wyższy wskaźnik waloryzacji. Zatem z jednej strony wysoka podwyżka dla seniorów to dobra wiadomość, ale z drugiej strony, to znak, że borykamy się z drożyzną.

