Renciści dostaną ponad 12 tys. złotych wyrównania! Znamy datę wypłaty

Ustawa zwiększająca rentę - debata, poprawki, prawdopodobny scenariusz

Rozwiązania wprowadzające dodatek dopełniający do renty socjalnej miałyby wejść w życie 1 stycznia 2025 r. Kwota dodatku ma być waloryzowana od 1 marca.

Kluby KO, PiS, Trzeciej Drogi i Lewicy poparły obywatelski projekt w sprawie dodatku dopełniającego do renty socjalnej. Posłowie opozycji zwracali uwagę, że projektowane rozwiązanie obejmie jedynie jedną trzecią uprawnionych do renty socjalnej.

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o rencie socjalnej zakłada wypłatę dodatku dopełniającego 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W trakcie debaty do projektu zgłoszono poprawki. W związku z tym projekt został skierowany do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Jak już wspomniano, biorąc pod uwagę dotychczasowy przebieg debaty oraz zgłoszone poprawki, najbardziej prawdopodobną opcją wydaje się przyznanie uprawnionym 2520 zł miesięcznie od stycznia 2025. Jednak pierwsza wypłata prawdopodobnie nastąpi w maju z wyrównaniem od stycznia tzn. majowy przelew na 12 600 zł, kolejne na 2520 zł miesięcznie. ZUS musi mieć czas na dostosowanie systemów informatycznych.

Opozycja krytykuje, że renciści zyskają za mało

Jarosław Sachajko z koła poselskiego Kukiz'15 zaznaczył, że "nowy wynalazek", który ma zastąpić obiecaną przez premiera Donalda Tuska podwyżkę renty socjalnej, dotyczy tylko jednej trzeciej rencistów socjalnych, bo tylko ta część z nich ma orzeczenie o niepełnosprawności. "Blisko 200 tys. osób niepełnosprawnych nie dostanie nic" - podkreślił.

Także Mariusz Krystian (PiS) podkreślał, że ponad dwie trzecie osób, które byłyby uprawnione do podwyżki renty socjalnej, nie skorzysta z proponowanego rozwiązania. "Wiele osób z waszego klubu dostało się do Sejmu na hasłach pomocy osobom niepełnosprawnym.(...) Oszustwo, oszustwo i jeszcze raz: oszustwo" - zaznaczył poseł.

Renciści otrzymają mniej niż zakładał oryginalny projekt ustawy. Opinia Biura Analiz Sejmowych

Przedłożony obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o rencie socjalnej nie zawiera rozwiązań kompleksowych, a jest nakierowany jedynie na radykalne podwyższenie kwoty tego świadczenia. Projektodawca w uzasadnieniu nie odnosi się do skutków społeczno-ekonomicznych zaproponowanych rozwiązań. Nie dostrzega złożoności systemu zabezpieczenia społecznego i konsekwencji, jakie spowoduje ponad dwukrotne zwiększenie kwoty renty socjalnej nie tyle dla budżetu państwa, ale co dla zasad na których opiera się konstrukcja tego systemu.