2025-08-15

Ponad 3,3 mln uczniów w całej Polsce otrzymało już świadczenie Dobry Start 300+ na wyprawkę szkolną. ZUS wypłacił rodzicom i opiekunom już 634 mln zł. Wnioski można składać wyłącznie online – termin mija 30 listopada 2025 roku. Aby otrzymać wypłatę do końca września, należy złożyć dokumenty najpóźniej 31 sierpnia.

Wypłata wyprawki szkolnej Dobry Start

  • Od 1 lipca ZUS wypłaca świadczenie Dobry Start (300 zł) na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia.
  • Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole (do 20 lub 24 lat), niezależnie od dochodu.
  • Wnioski można składać elektronicznie od 1 lipca do 30 listopada, a szybkie złożenie gwarantuje wcześniejszą wypłatę.
  • Jakie są zasady dla uczniów z Ukrainy?

300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego ucznia

Od 1 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje wypłaty w ramach programu Dobry Start. Jednorazowe 300 zł przysługuje rodzicom i opiekunom – niezależnie od dochodu – na zakup podręczników, zeszytów, przyborów czy sprzętu potrzebnego w nauce. Świadczenie obejmuje uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, policealnych oraz innych placówek edukacyjnych.

Pomoc przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Wyprawka nie obejmuje uczniów zerówek ani studentów. Wiek liczony jest rocznikowo, co oznacza, że nawet pełnoletni uczniowie ostatnich klas liceów, techników i szkół policealnych mogą otrzymać wsparcie.

Terminy składania wniosków 300+

Rodzice mogą składać wnioski od 1 lipca do 30 listopada. Złożenie dokumentów do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę najpóźniej do 30 września.

Procedura jest w pełni elektroniczna – wniosek można złożyć przez:

* aplikację mZUS,

* PUE/eZUS,

* bankowość elektroniczną,

* portal Emp@tia.

Aby uniknąć opóźnień, warto sprawdzić poprawność danych: PESEL dziecka, nazwę i adres szkoły oraz numer rachunku bankowego.

Elektroniczna korespondencja z ZUS

Informacje o przyznaniu świadczenia trafiają na konto na PUE/eZUS, niezależnie od kanału, przez który został wysłany wniosek. Tam również znajdzie się korespondencja dotycząca uzupełnień, decyzji odmownych czy potwierdzeń przyznania wsparcia. Świadczenie jest przekazywane wyłącznie na wskazany numer konta bankowego – nie ma możliwości wypłaty gotówką ani przekazem pocztowym.

Zmiany dla uchodźców z Ukrainy

Od roku szkolnego 2025/2026 obowiązuje nowy warunek dla obywateli Ukrainy – świadczenie 300+ przysługuje wyłącznie wtedy, gdy dziecko uczy się w placówce należącej do polskiego systemu oświaty.

