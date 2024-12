Rząd Tuska wprowadza nowy obowiązek dla pracowników! To będą sprawdzać

Nie będzie dopłat do kredytu 0 proc.! Minister z rządu Tuska potwierdził

Bon senioralny. Mija termin konsultacji społecznych

14 października 2024 r. rząd przedstawił projekt ustawy o wprowadzeniu tzw. „bonu senioralnego”. Tego samego dnia rozpoczął się formalny proces konsultacji społecznych zapisów ustawy, który mija 12 grudnia. Po zakończeniu konsultacji ustawa o wdrożeniu bonu trafi do procesu legislacyjnego. Nowe rozwiązanie ma obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Minister ds. Polityki Senioralnej Marzena Okła – Drewnowicz odbyła w tym czasie wiele spotkań, we wszystkich województwach, z przedstawicielami samorządów, organizacji pozarządowych, czy reprezentacją osób starszych. Minister w czasie konsultacji podkreślała, że pieniądze w ramach bonu senioralnego skierowane są w stronę rodzin seniorów, które pracują - pisze serwis biznes.interia.pl

W województwie mazowieckim konsultujemy projekt ustawy o bonie senioralnym skierowanym do rodzin aktywnych zawodowo, których bliscy - osoby starsze - potrzebują pomocy. Dzisiaj wkraczamy w moment, kiedy pokolenia nie mieszkające już razem, będą miały coraz większe problemy z koniecznością organizacji opieki dla swoich bliskich - wyjaśniała Marzena Okła-Drewnowicz podczas spotkania w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie pod koniec listopada.

Komu należy się bon senioralny?

Bon senioralny to świadczenie umożliwiające sfinansowanie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania seniora. Usługi te obejmują pomoc w codziennych czynnościach, kontakt z otoczeniem oraz wsparcie w przygotowaniu i spożywaniu posiłków. Przepisy dotyczące bonu senioralnego mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r. Bon senioralny ma wynosić 2150 zł, co odpowiada połowie minimalnego wynagrodzenia w drugiej połowie 2024 roku. Taka kwota trafi do kieszeni uprawnionych w przypadku, gdy po ocenie skali życia seniora przysługiwać mu będzie maksymalnie 50 godzin wsparcia miesięcznie.

Na nowe świadczenie mogą liczyć rodziny seniorów, którzy skończyli 75 lat. Wniosek o wsparcie złożyć będą mogły dzieci emeryta, jednak warunkiem koniecznym jest to, aby były one aktywne zawodowo. Przepisy już w czasie konsultacji społecznych zakładają, że wnioskować o pomoc finansową będą mogły również wnuki, gdy dzieci seniora nie żyją. Miesięczny dochód seniora nie może przekraczać 5 000 zł brutto.