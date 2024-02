Nowe świadczenie z ZUS tylko dla pracujących Polaków. Minister potwierdza

Opieka nad seniorami

Minister Okła-Drewnowicz pytana o to, jakie jest życie seniorów w Polsce powiedziała, że jest to bardzo duży problem. "Dzisiaj problemem jest samotność seniora i brak wsparcia w miejscu zamieszkania" - powiedziała.

- "Konstruując ustawę o bonie senioralnym, konstruujemy ją w ten sposób, by wychodzić poza pomoc społeczną i żeby przygotować opiekunów, którzy są w zasobach danej gminy" - powiedziała. Dodała, że opiekun ma świadczyć pomoc w zależności od tego, co będzie potrzebne, m.in. pomoc w sprzątaniu, umówienie wizyty u lekarza, zrobienie zakupów.

Bon senioralny tylko dla osób aktywnych zawodowo

- "Fundamentem w bonie senioralnym będzie to, że rodzinie pomagamy, o ile ona jest aktywna zawodowo" – podkreśliła minister Okła – Drewnowicz. Dodała, że brakuje pomocy dla tych, którzy pracują, a to właśnie będzie wychodziło naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom tych osób. Pieniądze przeznaczone na bon senioralny trafią do samorządów.- "Bon senioralny to konkretna usługa. Usługa opiekuńcza i samorząd będzie czuwał nad organizacją tej usługi i dostanie na to pieniądze" - powiedziała. Dodała, że będą to pieniądze tylko na zorganizowanie usługi oraz stworzenie całego rynku usług wsparcia.

Nawet 2 tys. zł wsparcia

Okła-Drewnowicz poinformowała, że pieniądze będą służyć tylko na zorganizowanie usługi oraz stworzenie całego rynku usług wsparcia. - "Taki bon będzie wynosił do połowy minimalnego wynagrodzenia" - powiedziała. Dodała, że musi być ustalony poziom potrzeby poszczególnych osób korzystających z bonu. Pytana o możliwy wiek, od którego będzie można skorzystać z bonu senioralnego, powiedziała, że projekt jest konsultowany.

"Widzimy na dzisiaj, że (...) zaadresowanie tej pomocy do osób powyżej 75. roku życia jest najbardziej racjonalne" - powiedziała. Dopytywana, czy realnie w tym roku bon senioralny może wejść życie, odpowiedziała, że trwają jeszcze konsultacje. Dodała, że w tym roku możliwe jest przygotowanie szkoleń.

