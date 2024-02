Ustawa o bonie senioralny na finiszu

Minister Okła - Drewnowicz poinformowała, że pracuje nad wieloma rozwiązaniami, a niektóre z nich są już kierowane na Stały Komitet Rady Ministrów. "Jesteśmy na finiszu ustawy o bonie senioralnym, który oczywiście ewaluował i zmieniał swoje pierwotne założenia, ale możemy powiedzieć, że jesteśmy już naprawdę na takim końcowym etapie" - powiedziała Okła-Drewnowicz. Dodała, że jako minister ds. polityki senioralnej wystąpiła do wszystkich resortów, które zajmują się seniorami z prośbą o informację na temat podejmowanych działań.

Minister zapewniła, że są środki na zadania dotyczące przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Minister dodała, że trwają także rozmowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki na temat turystyki seniorów. Okła-Drewnowicz przypomniała o działaniu dwóch programów aktywizujących seniorów - "Aktywni plus" i "Senior plus". Poinformowała, że trwają prace nad nowymi programami aktywizacyjnymi.

Bon senioralny – jakie korzyści dla seniora?

Celem wprowadzenia bonu senioralnego ma być odciążenie osób pracujących, które w celu opieki nad seniorami w swoich rodzinach musiałyby zrezygnować z pracy. Bon senioralny nie będzie wypłacany w formie gotówki, ale będzie mógł być wykorzystany do zapłaty za usługi opiekuńcze. Wysokość bonu ma wynosić maksymalnie połowę minimalnego wynagrodzenia. Program będzie skierowany przede wszystkim do dzieci osób powyżej 75. roku życia. O wysokości świadczenia, a co za tym idzie o liczbie godzin opieki, mają decydować pracownicy ośrodków pomocy społecznej wspólnie z lekarzami. Z bonu będą mogły z niego skorzystać rodziny, które są aktywne zawodowo, a ich bliska osoba potrzebuje wsparcia w miejscu zamieszkania.

