Rząd Tuska poskąpił podwyżki seniorom! Groszowe wzrosty dodatków emeryckich

Agnieszka Grotek
2025-08-18 14:06

Rząd Donalda Tuska wyliczył wskaźnik waloryzacji emerytur i rent oraz dodatków do nich na 2026 rok. Okazuje się, że emerytury oraz dodatki do tych świadczeń wzrosną tylko o 4,9 proc. To o wiele mniej niż miało to miejsce w tym roku i latach poprzednich.

  • Prognozowana waloryzacja emerytur: W 2026 roku waloryzacja emerytur i rent ma wynieść 4,9%, co jest niższą podwyżką niż w poprzednich latach.
  • Wpływ inflacji i wzrostu wynagrodzeń: Niższa waloryzacja wynika ze spadającej inflacji i rosnących statystycznie wynagrodzeń, które są kluczowymi czynnikami wyliczania wskaźnika.
  • Wzrost dodatków: Większość dodatków do emerytur wzrośnie o około 17,05 zł miesięcznie, natomiast dodatek do renty inwalidy wojennego o 65,27 zł.
  • Matematyka a polityka: Wysokość waloryzacji jest efektem obliczeń ekonomicznych, a nie decyzji politycznych, co oznacza, że wyższa inflacja i niższe wzrosty płac sprzyjają wyższym podwyżkom świadczeń.

Jaka będzie waloryzacja emerytur i rent oraz dodatków do emerytur i rent w 2026 roku? Rząd Donalda Tuska zakłada przyszłoroczną podwyżkę świadczeń dla seniorów na poziomie 4,9 proc. To o wiele mniej niż w seniorzy dostali w  tym roku. Przypomnijmy, że podwyżka dodatków do emerytur i rent w marcu 2025 roku wyniosła 5,5 proc., a w 2024 aż 12,12 proc. Dlaczego zatem teraz znów rząd Donalda Tuska serwuje emerytom i rencistom obniżkę podwyżek podstawowych świadczeń? Cały szkopuł jest w matematyce i stanie gospodarki. Wyliczając wskaźnik waloryzacji, bierze się pod uwagę inflację i wzrost wynagrodzeń. A tak się składa, że inflacja spada, a wynagrodzenia, przynajmniej w statystyce, rosną. I tym sposobem wychodzi nam wskaźnik waloryzacji na poziomie 4,9 proc. 

Waloryzacja dodatków do emerytur

W praktyce oznacza to, że najmniej mogłoby wzrosnąć świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku mamy widełki wzrostu od 0,85 zł do 17,05 zł. Większość dodatków do emerytur od marca 2025 wynosi 348,22 zł. Takiej wysokości są m.in. takie dodatki jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny, dodatek za tajne nauczanie. I przy waloryzacji na poziomie 4,9 proc. wrosłyby one o kwotę 17,05 zł miesięcznie. Największej podwyżki mogą spodziewać się osoby pobierające dodatek do renty inwalidy wojennego. Ten dodatek ma wzrosnąć z 1333,24 zł do 1398,51 zł. Waloryzację wszystkich dodatków prezentujemy w GALERII prezentowanej w górnej części artykułu.

Zatem, jak widać, kluczowe tutaj są inflacja i wzrost płac, a nie decyzje polityczne. Im podwyżki cen są wyższe i im marniejsze wzrosty płac, tym szanse na wysoką podwyżkę emerytur i rent rosną. A obecnie mamy sytuację odwrotną, ceny rosną o wiele wolniej i wciąż statystycznie notuje się wzrost wynagrodzeń.

