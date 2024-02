Nowy bon dla seniorów. Jest oficjalne potwierdzenie i termin

Minister Okła-Drewnowicz o bonie senioralnym

Podczas piątkowej (19.01) rozmowy w radiu Zet minister Okła-Drewnowicz pytana była o to na co mogą liczyć seniorzy i czy zostanie wprowadzony bon dla seniorów. - "Tak, najważniejsze jest to, żebyśmy w końcu wprowadzili rozwiązania systemowe. Musimy wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli osobie, która potrzebuje wsparcia, a jej bliscy pracują, mieć dodatkowe usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania" - podkreśliła minister.

Wyjaśniła, że "chodzi o to, żeby w pierwszej kolejności taki bon skierować do osób, które pracują, czy też do seniorów których bliskie osoby zobowiązane do alimentacji pracują tak, żeby samorządy miały pieniądze na dodatkowe godziny usług opiekuńczych".

Na pytanie, kiedy ustawa o bonie senioralnym może zostać uchwalona, czy jest to kwestia tygodni, miesięcy Okła-Drewnowicz odparła: "Myślę, że miesięcy oczywiście dlatego, że wymaga bardzo szerokich konsultacji".

Nawet 2 tys. wsparcia dla seniorów

Pytana o wartość tego bonu, Okła-Drewnowicz powiedziała, że nie będzie to w formie gotówki. Dodała, że osoby, które potrzebują największej liczby godzin opieki, będą mogły liczyć nawet na 2 tys. złotych. Celem bonu senioralnego ma być finansowanie usług zdrowotnych i pielęgnacyjnych dla osoby starszej, a także odciążenie jego bliskich. To np. opłacenie usług asystenta.

Świadczenie ma przysługiwać osobom starszym, które są niezdolne do samodzielnego funkcjonowania. Wysokość świadczenia ustalać będą pracownicy ośrodków pomocy społecznej po konsultacji z lekarzami. Z pomocy będą mogli też skorzystać samotni seniorzy.

Quiz PRL. Emeryci w PRL-u, czyli wesołe jest życie staruszka Pytanie 1 z 10 W którym roku wszedł w życie dekret o organizacji ubezpieczeń społecznych? 1944 1946 1948 Dalej