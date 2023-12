14. emerytura dla każdego i koniec emerytur groszowych. To czeka seniorów?

Marzena Okła-Drewnowicz. Jaki Majątek?

Majątek nowej minister polityki senioralnej to przede wszystkim dwa mieszkania o wartości 370 tys. zł oraz 170 tys. zł. Ponadto, działka rolna o wartości 80 tys. zł oraz działka ROD warta 40 tys. zł. Marzena Okła-Drewnowicz posiada również oszczędności w kwocie niewiele ponad 50 tys. zł.

Kim jest Marzena Okła-Drewnowicz?

Marzena Okła-Drewnowicz pochodzi z woj. Świętokrzyskiego. Doświadczenie zdobywała m.in. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. Po raz pierwszy została posłanką w 2007 r. jako kandydatka PO.

- polityka senioralna znalazła swoje osobne miejsce w planie na konstrukcję nowego rządu. To przedsięwzięcie na fundamentach aktywizacji i opieki (…) sprawy seniorów niejako wyznaczają bieg mojej aktywności politycznej. Przed nami trudne zadanie zbudowania czegoś praktycznie od podstaw. Mamy konkretny plan i go po prostu zrealizujemy – tym wpisem w mediach społecznościowych nowa minister deklaruje aspiracje do otwarcia nowego rozdziału w polityce.

Jakie ma wykształcenie Marzena Okła-Drewnowicz?

Marzena Okła-Drewnowicz jest z wykształcenia socjologiem. Ukończyła również studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej.

Rodzina nowej minister polityki senioralnej

Nowa minister Marzena Okła-Drewnowicz prywatnie jest mamą dwójki dzieci oraz miłośniczką wycieczek rowerowych.