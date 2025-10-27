Projekt ustawy o bonie senioralnym trafił na Stały Komitet Rady Ministrów i ma zostać przyjęty pod koniec 2025 roku

Maksymalna miesięczna wartość bonu senioralnego wyniesie 2150 zł brutto, czyli 50 proc. wynagrodzenia minimalnego

Bon senioralny nie będzie wypłacany w gotówce – pieniądze otrzymają gminy, które zorganizują opiekę dla seniorów

Równolegle trwają prace nad ustawą o najmie senioralnym, która ma wejść w życie w 2026 roku

Bon senioralny – kto otrzyma wsparcie finansowe?

Bon senioralny ma pomóc rodzinom pracującym zawodowo, które nie mogą na co dzień opiekować się starszymi bliskimi. Wsparcie finansowe nie trafi bezpośrednio do seniorów ani ich opiekunów. To gminy otrzymają środki i za nie zorganizują profesjonalną opiekę.

Minister Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła na Kongresie Senioralnym w Lublinie, że projekt został już przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. To ostatni etap przed przyjęciem przez rząd, jak stwierdziła:

W ubiegłym tygodniu wysłaliśmy wniosek z projektem ustawy o bonie senioralnym na Stały Komitet Rady Ministrów. Można więc powiedzieć, że kierujemy go na finisz prac rządowych. Powinien być on przyjęty do końca tego roku i zafunkcjonować od nowego. Za nami również zakończone już konsultacje ustawy o najmie senioralnym. Kończymy także ewaluację, jeśli chodzi o nowy program zaadresowany zarówno do samorządowców, jak i organizacji pozarządowych, który dotyczy dziennych miejsc pobytu i działalności na rzecz seniorów. To trzy fundamentalne filary polityki senioralnej, które położyliśmy przez ostatni rok

Ile wynosi bon senioralny i jak będzie działać?

Maksymalna kwota wsparcia to 2150 złotych brutto miesięcznie. Stanowi to połowę minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w drugiej połowie 2024 roku. Gminy będą organizować różne formy opieki dostosowane do potrzeb seniorów.

System ma zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom starszym, jak i ich rodzinom. Urzędy będą mogły korzystać z usług profesjonalnych opiekunów lub organizacji pozarządowych.

Najem senioralny – rozwiązanie dla mieszkańców wyższych pięter

Zakończyły się konsultacje projektu ustawy o najmie senioralnym. Ustawa ma pomóc seniorom mieszkającym na wyższych kondygnacjach w budynkach bez windy. To problem tzw. więźniów czwartego piętra.

Senior zachowa własność swojego mieszkania, ale będzie mógł zamieszkać w lokalu dostosowanym do jego potrzeb. Dotychczasowe mieszkanie gmina podnajmie innym osobom. Po powrocie seniora lub w razie jego śmierci mieszkanie wraca do masy spadkowej.

Minister podkreśliła, że to bezpieczniejsze rozwiązanie niż umowy z osobami prywatnymi. Seniorzy często zawierają umowy o dożywocie, które nie zawsze są realizowane zgodnie z ustaleniami.

Nowe programy dla seniorów od 2026 roku

Rząd pracuje również nad nowym programem wsparcia dziennych domów pobytu dla seniorów. Obecny program kończy się w 2025 roku. Ministerstwo zleciło ewaluację dotychczasowych działań.

Nowy program ma ruszyć w 2026 roku i funkcjonować przez kolejne pięć lat. Będzie dostępny dla samorządów i organizacji pozarządowych zajmujących się opieką nad osobami starszymi.

