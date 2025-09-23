• Bon senioralny, w ramach KPO, ma wspierać opiekę nad seniorami, ale jego dostępność będzie początkowo ograniczona do osób powyżej 80. roku życia.

Rząd intensyfikuje prace nad projektem ustawy wprowadzającej bon senioralny. Ta inicjatywa, będąca jednym z kluczowych elementów Krajowego Planu Odbudowy, ma przynieść realną pomoc w opiece nad seniorami. Początkowe założenia, dotyczące wieku uprawnionych do otrzymania wsparcia, zostały zmienione. Taka zmiana budzi kontrowersje i pytania o dostępność programu.

Kto skorzysta z bonu senioralnego?

Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami, bon senioralny miał być dostępny dla osób powyżej 75. roku życia. Jednakże, aktualna wersja projektu ustawy wprowadza istotne ograniczenie. "Z uwagi na konieczność przygotowania gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy na najwyższym możliwym poziomie oraz zbudowania odpowiedniego zasobu kadrowego opiekunów, do końca 2028 r. warunkiem uzyskania bonu senioralnego przez seniora jest ukończenie przez niego 80. roku życia" — czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy.

Oznacza to, że przez pierwsze trzy lata funkcjonowania programu, wsparcie będzie skierowane wyłącznie do osób, które ukończyły 80 lat, co znacząco zawęża grono potencjalnych beneficjentów. Dopiero od 2029 r. bon senioralny miałby być dostępny dla osób od 75. roku życia.

Bon senioralny - tak ma wyglądać

Bon senioralny to nowa forma pomocy dla osób starszych, która może wynieść maksymalnie 2150 zł miesięcznie. Warto podkreślić, że nie będzie to świadczenie wypłacane w gotówce. Bon będzie realizowany w formie wsparcia udzielanego przez opiekunów. Zakres opieki będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb seniora, przy czym maksymalny wymiar to 60 godzin opieki miesięcznie, czyli raptem dwie godziny dziennie (licząc weekendy).

Dostępność bonu senioralnego jest uzależniona od spełnienia określonych kryteriów finansowych, co stanowi kolejne potencjalne ograniczenie w dostępie do tego wsparcia. Aby bon mógł być przyznany, rodzina seniora – małżonek lub dzieci – musi być aktywna zawodowo. Dodatkowo, brane pod uwagę będą dochody zarówno seniora, jak i jego najbliższych (np. dzieci). Szczegółowe kryteria dochodowe prezentują się następująco:

Dochód seniora nie może przekroczyć 3410 zł brutto miesięcznie.

Dochód osoby bliskiej, która nie może zająć się opieką nad seniorem z powodu pracy, nie może być niższy niż 3500 zł oraz wyższy niż 6700 zł – w przypadku, gdy prowadzi ona jednoosobowe gospodarstwo domowe. A jeśli prowadzi gospodarstwo domowe wieloosobowe, to suma dochodów wszystkich członków rodziny nie może przekraczać 10 tys. zł.

Progi dochodowe będą podlegać corocznej weryfikacji.

Harmonogram wprowadzenia bonu senioralnego

Reforma wprowadzająca bon senioralny jest jednym z kamieni milowych w Krajowym Planie Odbudowy. Polska zobowiązała się do jego realizacji od 2026 r. Rząd musi więc przyspieszyć prace, aby dotrzymać tej obietnicy. Zgodnie z projektem, pierwsze wnioski o bon senioralny seniorzy będą mogli składać dopiero od września 2026 r.

