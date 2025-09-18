Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent drastycznie spadł z 14,8% do 3,72% w ciągu dwóch lat, głównie z powodu spowalniającej inflacji i wzrostu wynagrodzeń.

Dla przeciętnej emerytury wynoszącej 3700 zł brutto, marcowa podwyżka w 2026 roku wyniesie zaledwie 138 zł, co jest znacznie mniej niż w poprzednich latach.

Rządowa prognoza waloryzacji na poziomie 4,9% może okazać się przeszacowana, jeśli obecne trendy spadku inflacji i wynagrodzeń utrzymają się.

Celem waloryzacji jest ochrona seniorów przed drożyzną, ale w obliczu hamującej inflacji i płac, wysokość podwyżek znacząco maleje.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent jest coraz niższy. W ciągu dwóch lat z 14,8 proc. spada już do 3,72 proc. Jak to możliwe? Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane dotyczące wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. W sierpniu średnia krajowa płaca poszła w górę o 7,1 proc., dochodząc tym samym do stawki 8769,08 zł. A to kluczowy parametr, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Jeśli zestawimy go z podaną przed kilkoma dniami sierpniową inflacją 2,9 proc. i zastosujemy odpowiedni wzór przeliczeniowy to otrzymujemy wskaźnik waloryzacji 3,72 proc. Warto zauważyć, że to o wiele mniej niż zakłada rząd Donalda Tuska, który to prognozuje podwyżkę dla emerytów w marcu 2026 o 4,9 proc. Może okazać się, że to pula przestrzelona.

Ale przejdźmy do naszych wyliczeń. Zgodnie z najnowszymi danymi seniorzy z najniższym minimalnym świadczeniem 1878,91 zł brutto dostaliby raptem 69,83 zł podwyżki. Niewiele więcej wpadłoby na kontro seniorów otrzymujących przeciętną emeryturę rzędu 3 700 zł brutto. Po waloryzacji nowa kwota emerytury to 3838 zł, czyli 138 zł więcej. Nieco zamożniejsi seniorzy - np. otrzymujący z ZUS świadczenie w kwocie 6000 złotych brutto wzbogaciliby się o kwotę 223 zł. Szczegółowe dane podajemy w GALERII zamieszczonej w górnej części artykułu.

Co daje waloryzacja emerytur

Waloryzacja ma na celu ułatwienie seniorom życia w trakcie panowania drożyzny. Głównym zadaniem waloryzacji emerytur i rent jest zminimalizowanie skutków inflacji w portfelach seniorów. Teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy to hamują zarówno inflacja, jak i wynagrodzenia. W takiej sytuacji zmniejszają się także podwyżki dla seniorów. Dla porównania w ostatnich latach rosły i inflacja, i płace, a w raz z nimi wskaźnik podwyżek dla seniorów. W marcu 2023 wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniósł blisko15 proc., a w 2024 12,12 proc. Teraz to raptem 3,72 proc. A gdy inflacja zgodnie z planem dalej będzie spadać, to będzie on jeszcze niższy.

