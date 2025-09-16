Wskaźnik waloryzacji dodatków do emerytur na 2026 rok, wynoszący 3,8%, jest najniższy od lat z powodu spadku inflacji.

Spadek inflacji, choć ogólnie pozytywny, oznacza mniejsze podwyżki dla seniorów, ponieważ waloryzacja jest ściśle powiązana z inflacją.

Największy wzrost, o 50,84 zł, odnotuje dodatek do renty inwalidy wojennego, podczas gdy większość dodatków wzrośnie o 13,28 zł miesięcznie.

Celem corocznej waloryzacji jest utrzymanie realnej wartości świadczeń, aby emeryci mogli kupić za nie podobną ilość dóbr i usług.

Znamy najnowszy wskaźnik waloryzacji dodatków do emerytur. Jest on najniższy od lat. Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące inflacji. W sierpniu wyniosła ona 2,9 proc. Wszystko wskazuje na to, że powoli drożyzna w Polsce odchodzi w niepamięć. Ceny nie rosną już jak na drożdżach. To dobra wiadomość, ale nie dla seniorów! Dlaczego? Inflacja jest niezbędnym parametrem, jaki bierze się pod uwagę przy wyliczeniu wskaźnika waloryzacji świadczeń dla emerytów i rencistów. Im inflacja mniejsza, tym mniejsza podwyżka dla seniorów. Wskaźnik waloryzacji dodatków do emerytur i rent wyliczony na najnowszych danych z GUS osiąga poziom 3,8 proc. Dla porównania dwa lata temu było to 12,12 proc.

Waloryzacja dodatków do emerytur 2026

W praktyce oznacza to, że największy wzrost dotyczyłby dodatku do renty inwalidy wojennego. Kwota ta wzrosłaby z 1333,24 zł do 1384,08 zł, co stanowi wzrost o 50,84 zł. Najmniejszy wzrost odnotowano w przypadku świadczenia pieniężnego przysługującego osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku wzrost wahałby się od 0,67 zł do 13,28 zł. Większość dodatków do emerytur, takich jak dodatek kombatancki, dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie, od marca 2025 roku wynosi 348,22 zł. Przy waloryzacji na poziomie 3,8 proc. wzrosłyby one o kwotę 13,28 zł miesięcznie.

Szczegóły w GALERII - waloryzacja każdego dodatku.

Coroczna waloryzacja emerytur i dodatków do emerytur i rent ma na celu utrzymanie realnej wartości tych świadczeń w czasie, w odniesieniu do zmieniającej się inflacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu płac i wzrostu cen. Im wyższa inflacja, tym wyższa waloryzacja - i odwrotnie. Chodzi o to, aby emeryci i renciści mogli za te dodatki kupić mniej więcej tyle samo dóbr i usług, co w momencie ich przyznania.

