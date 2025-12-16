Prognozowana waloryzacja dodatków emerytalnych wyniesie zaledwie 3,30%, co jest znacznie poniżej wcześniejszych rządowych zapowiedzi (ok. 5%).

Wzrost ten jest oparty na inflacji (2,5%) i wzroście płac (6,6%) podanych przez GUS, a niższe niż oczekiwano wskaźniki rozczarują seniorów.

Największy nominalny wzrost (44 zł) odnotują inwalidzi wojenni, natomiast dodatek pielęgnacyjny wzrośnie jedynie o 11,49 zł.

Najmniejsze podwyżki (od 0,58 zł do 11,49 zł) dotyczą świadczeń dla osób deportowanych i osadzonych w obozach pracy, co może być szczególnie bolesne dla tych grup.

Emerytalne rozczarowanie? Prognozowana waloryzacja dodatków znacznie poniżej oczekiwań

Seniorzy mogą czuć się zawiedzeni. Najnowsze dane wskazują na znacznie niższą waloryzację dodatków emeryckich, niż zakładano. Wskaźnik, wyliczony na podstawie danych GUS dotyczących inflacji i wzrostu płac, odbiega od rządowych obietnic. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), inflacja w listopadzie wyniosła 2,5 proc. Z kolei ostatni podany przez GUS wzrost płac osiągnął poziom 6,6 proc. Te wskaźniki są kluczowe dla wyliczenia prognozowanej waloryzacji dodatków emeryckich.

Na ich podstawie, najnowszy wskaźnik prognozowanej waloryzacji dodatków emeryckich wynosi 3,30 proc. To wartość znacznie niższa od oczekiwań, zwłaszcza w kontekście wcześniejszych zapowiedzi rządu Donalda Tuska, który zakładał waloryzację na poziomie około 5 proc.

Kto zyska najwięcej?

Przy waloryzacji na poziomie 3,30 proc., największy wzrost świadczenia odnotują inwalidzi wojenni. Ich dodatek wzrośnie o 44 zł - z 1333,24 zł do 1377,24 zł. Chociaż kwota ta może wydawać się niewielka, stanowi ona największy nominalny wzrost w porównaniu z innymi dodatkami. Przykładowo, dodatek pielęgnacyjny wzrośnie o kilkanaście złotych (11,49 zł). Wiele osób pobierających ten dodatek może odczuć, że podwyżka ta jest niewystarczająca w obliczu rosnących kosztów życia i opieki zdrowotnej.

Najmniejsze podwyżki dotyczą świadczenia pieniężnego dla osób deportowanych do pracy przymusowej oraz osadzonych w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR. W tym przypadku, stawka podwyżki waha się od 0,58 zł do 11,49 zł. Tak niskie kwoty mogą być szczególnie bolesne dla osób, które doświadczyły w przeszłości ogromnych cierpień i zasługują na godne wsparcie ze strony państwa.

Ostateczna decyzja w sprawie waloryzacji dodatków emerytalnych należy do rządu. Będzie on musiał wziąć pod uwagę nie tylko wskaźniki makroekonomiczne, ale także sytuację materialną emerytów i ich potrzeby. Możliwe są różne scenariusze, w tym wprowadzenie dodatkowych świadczeń lub jednorazowych wypłat, które złagodzą skutki niskiej waloryzacji.

Należy pamiętać, że waloryzacja emerytur i dodatków emerytalnych to proces dynamiczny, który zależy od wielu czynników. Ostateczne kwoty świadczeń zostaną ustalone po ogłoszeniu oficjalnych danych przez GUS i po podjęciu decyzji przez rząd. Emeryci powinni śledzić komunikaty i informacje na ten temat, aby być na bieżąco z aktualną sytuacją.

Zbigniew Derdziuk, prezes ZUS, Karpacz 2025