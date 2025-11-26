Wigilia (24 grudnia) staje się ustawowym dniem wolnym od pracy dla większości Polaków, eliminując potrzebę brania urlopu.

Niektóre zawody, kluczowe dla funkcjonowania państwa (np. służby ratunkowe, policja, wojsko), nadal będą pracować w Wigilię, zgodnie z wyjątkami w Kodeksie pracy.

Sektor ochrony zdrowia, transportu i energetyki będzie działał bez przerwy, zapewniając ciągłość usług w szpitalach, na dworcach czy w elektrowniach.

Mimo zakazu handlu w Wigilię, otwarte będą stacje paliw, apteki dyżurne, niektóre placówki pocztowe oraz obiekty turystyczno-kulturalne i gastronomiczne.

Wigilia 2025 wolna od pracy – co mówi prawo

Od 1 lutego 2025 r. 24 grudnia jest ustawowym dniem wolnym. Dla większości oznacza to brak konieczności brania urlopu i dłuższy świąteczny odpoczynek. Są to przede wszystkim pracownicy takich miejsc jak: biura i administracja, urzędy, szkoły i przedszkola, korporacje, produkcja bez ruchu ciągłegoczy handel wielkopowierzchniowy. Dla tej grupy Wigilia w środku tygodnia oznacza nawet 5 dni wolnego (środa–niedziela). Ustawa nie zmieniła jednak wyjątków z art. 151 Kodeksu pracy, więc w części branż praca w święta nadal jest dozwolona.

Kto musi pracować w Wigilię 2025 – najważniejsze wyjątki

Wigilia pozostaje normalnym dniem służby dla zawodów, bez których państwo nie może się zatrzymać. Dyżury pełnią m.in.: straż pożarna, policja, pogotowie, ratownicy medyczni, GOPR, TOPR, straż graniczna oraz wojsko.

Ochrona zdrowia, transport i energetyka w ruchu ciągłym

Szpitale, SOR-y i placówki z opieką całodobową działają bez przerwy, dlatego na zmianach zostają lekarze, pielęgniarki, położne, diagności i personel techniczny. Podobnie w transporcie: pociągi, autobusy, metro czy lotniska muszą dowieźć ludzi do domów, więc pracują maszyniści, kierowcy, dyspozytorzy i obsługa portów. W trybie ciągłym działają też elektrownie, sieci energetyczne, gazownie oraz wodociągi – awarie nie mogą czekać do 27 grudnia.

Sklepy w Wigilię 2025 i praca w usługach

Zakaz handlu obejmie większość dużych sklepów, ale otwarte mogą być stacje paliw, apteki dyżurne, kioski, kwiaciarnie, placówki pocztowe oraz punkty na dworcach i lotniskach. Pracować mogą też hotele, część gastronomii i obiekty turystyczno-kulturalne, jeśli zdecydują się przyjąć gości.

Zleceniobiorcy, B2B i wynagrodzenie za dyżur

Wolna Wigilia dotyczy tylko stosunku pracy – przy zleceniu lub B2B o wolnym decyduje umowa. Etatowcy, którzy zgodnie z przepisami pracują w święto, powinni otrzymać dzień wolny w okresie rozliczeniowym, a jeśli nie da się go dać – dodatek za każdą godzinę pracy w święto.

PTNW - Modzelewski