Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-11-26 11:34

Wigilia 2025 jest wolna od pracy. Pierwszy raz 24 grudnia 2025 trafia na listę świąt ustawowych. Jednak Kodeks pracy zostawia szeroką listę wyjątków - pisze Gazeta Prawna. Dlatego gdy większość rodzin zacznie szykować stół, tysiące osób ruszą na dyżury m.in. ratownicy, szpitale, transport i energetyka. Zleceniobiorcy i B2B nie mają gwarancji wolnego.

Zmęczona kobieta w marynarce z kubkiem w dłoni, siedzi przy biurku z laptopem i stosie dokumentów, w tle tablica. Symbolizuje osoby, które muszą pracować w Wigilię 2025, o czym informuje Super Biznes.

  • Wigilia (24 grudnia) staje się ustawowym dniem wolnym od pracy dla większości Polaków, eliminując potrzebę brania urlopu.
  • Niektóre zawody, kluczowe dla funkcjonowania państwa (np. służby ratunkowe, policja, wojsko), nadal będą pracować w Wigilię, zgodnie z wyjątkami w Kodeksie pracy.
  • Sektor ochrony zdrowia, transportu i energetyki będzie działał bez przerwy, zapewniając ciągłość usług w szpitalach, na dworcach czy w elektrowniach.
  • Mimo zakazu handlu w Wigilię, otwarte będą stacje paliw, apteki dyżurne, niektóre placówki pocztowe oraz obiekty turystyczno-kulturalne i gastronomiczne.

Wigilia 2025 wolna od pracy – co mówi prawo

Od 1 lutego 2025 r. 24 grudnia jest ustawowym dniem wolnym. Dla większości oznacza to brak konieczności brania urlopu i dłuższy świąteczny odpoczynek. Są to przede wszystkim pracownicy takich miejsc jak: biura i administracja, urzędy, szkoły i przedszkola, korporacje, produkcja bez ruchu ciągłegoczy handel wielkopowierzchniowy. Dla tej grupy Wigilia w środku tygodnia oznacza nawet 5 dni wolnego (środa–niedziela). Ustawa nie zmieniła jednak wyjątków z art. 151 Kodeksu pracy, więc w części branż praca w święta nadal jest dozwolona. 

Kto musi pracować w Wigilię 2025 – najważniejsze wyjątki

Wigilia pozostaje normalnym dniem służby dla zawodów, bez których państwo nie może się zatrzymać. Dyżury pełnią m.in.: straż pożarna, policja, pogotowie, ratownicy medyczni, GOPR, TOPR, straż graniczna oraz wojsko.

Ochrona zdrowia, transport i energetyka w ruchu ciągłym

Szpitale, SOR-y i placówki z opieką całodobową działają bez przerwy, dlatego na zmianach zostają lekarze, pielęgniarki, położne, diagności i personel techniczny. Podobnie w transporcie: pociągi, autobusy, metro czy lotniska muszą dowieźć ludzi do domów, więc pracują maszyniści, kierowcy, dyspozytorzy i obsługa portów. W trybie ciągłym działają też elektrownie, sieci energetyczne, gazownie oraz wodociągi – awarie nie mogą czekać do 27 grudnia. 

Sklepy w Wigilię 2025 i praca w usługach

Zakaz handlu obejmie większość dużych sklepów, ale otwarte mogą być stacje paliw, apteki dyżurne, kioski, kwiaciarnie, placówki pocztowe oraz punkty na dworcach i lotniskach. Pracować mogą też hotele, część gastronomii i obiekty turystyczno-kulturalne, jeśli zdecydują się przyjąć gości.

Zleceniobiorcy, B2B i wynagrodzenie za dyżur

Wolna Wigilia dotyczy tylko stosunku pracy – przy zleceniu lub B2B o wolnym decyduje umowa. Etatowcy, którzy zgodnie z przepisami pracują w święto, powinni otrzymać dzień wolny w okresie rozliczeniowym, a jeśli nie da się go dać – dodatek za każdą godzinę pracy w święto.

