Szybsza egzekucja alimentów? Ministerstwo Sprawiedliwości wkracza do akcji

Ministerstwo Sprawiedliwości podejmuje kroki mające na celu usprawnienie procesu egzekucji alimentów. Jak informuje "Dziennik Gazeta Prawna", sądy mogą wkrótce otrzymać dostęp do elektronicznych baz danych, takich jak ZUS i rejestr pojazdów, co ma ułatwić weryfikację sytuacji majątkowej zobowiązanych do alimentów. Dodatkowo, planowane jest wprowadzenie elektronicznego formularza pozwu, który ma uprościć i przyspieszyć proces dochodzenia należności alimentacyjnych.

Wiceminister sprawiedliwości, Sławomir Pałka, w rozmowie z "DGP" ujawnił, że w resorcie powołano specjalny zespół ekspertów. W jego skład wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz komornicy. Ich głównym zadaniem jest opracowanie konkretnych rozwiązań, które realnie wpłyną na poprawę skuteczności egzekucji alimentów.

- Zadaniem tego zespołu jest opracowanie rozwiązań mających na celu zwiększenie egzekucji alimentów. IWS ma w najbliższym czasie przeprowadzić badania i analizy niezbędne do opracowania stosownych rozwiązań legislacyjnych – podkreśla Sławomir Pałka.

Nakaz alimentacyjny – szansa na przyspieszenie procedur?

Jednym z kluczowych rozwiązań, nad którymi obecnie trwają prace, jest wprowadzenie nakazu alimentacyjnego. Jak zaznacza dziennik, w ministerstwie analizowane są dwa różne modele postępowania w tej sprawie. Równolegle prowadzone są prace nad stworzeniem elektronicznego formularza pozwu o alimenty, który ma znacząco uprościć i przyspieszyć cały proces.

Kolejnym istotnym elementem planowanych zmian jest rozszerzenie dostępu sądów do elektronicznych baz danych.

- Chcielibyśmy, aby sądy dysponowały możliwością sprawdzenia rzeczywistego stanu majątkowego i poziomu dochodu zarówno osób zobowiązanych do świadczeń alimentacyjnych, jak i uprawnionych do tych świadczeń– tłumaczy Sławomir Pałka.

W praktyce oznacza to, że sądy miałyby uzyskać dostęp do baz danych ZUS, KRUS, rejestru pojazdów, a nawet rejestru gruntów. Taki dostęp pozwoliłby na dokładniejszą weryfikację sytuacji finansowej stron, co mogłoby znacząco wpłynąć na sprawiedliwość orzekanych alimentów i skuteczność ich egzekucji.

