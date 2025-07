Nowa tablica alimentacyjna

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprezentowało nową tablicę alimentacyjną, która ma stanowić wsparcie dla sędziów i uczestników postępowań alimentacyjnych. Co istotne, tablica nie ma charakteru wiążącego, a jedynie pomocniczy. Jak podkreśla resort, tabele będą narzędziem pomocowym dla sędziów i uczestników postępowania. Oznacza to, że dane w nich zawarte nie będą z automatu stosowane przez sędziów, ale stanowić będą jedynie pewnego rodzaju wzór, sugestię, podstawę. I albo sędzia skorzysta z tego wzoru i odpowiednio się do niego odniesie albo nie - wybór należy do niego

Jak obliczyć wysokość alimentów?

Kwoty miesięcznego świadczenia alimentacyjnego ustala się w oparciu o trzy wskaźniki: dochód osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych, wiek osoby uprawnionej do alimentacji oraz liczbę dzieci, którym przysługuje od zobowiązanego świadczenie alimentacyjne. Zgodnie z tablicą, wysokość alimentów co do zasady rośnie wraz z dochodem zobowiązanego oraz wiekiem dziecka.

Jak podaje resort sprawiedliwości, punktem wyjścia jest tu tzw. kwota bazowa, którą ustalono odpowiadająca 70% minimum socjalnego na dziecko za 2024 rok, ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). W oparciu o tę kwotę oblicza się wysokości świadczeń w podziale na pięć grup wiekowych dzieci: 0–7 lat, 8–11 lat, 12–15 lat, 16–18 lat oraz powyżej 18. roku życia. Następnie, kwoty wzrastają o: 12,5% dla każdej wyższej grupy wiekowej dziecka, 10% co każde 800 zł wzrostu dochodu (do 8300 zł), a powyżej – 15% za każde 800 zł dodatkowego dochodu. W przypadku większej liczby dzieci, świadczenie przypadające na jedno dziecko proporcjonalnie maleje (maksymalnie do 85% dla trojga i więcej dzieci).

Łączna kwota świadczenia wynikająca z tablicy nie powinna przekraczać 3/5 dochodu zobowiązanego ustalonego przez sąd w toku postępowania. Jeżeli ustalona wg. tablicy wysokość świadczenia przekracza 3/5 dochodu, to kwotę należnego świadczenia ustala się w oparciu o wartości wskazane w odpowiednio niższym przedziale dochodowym.

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawia to na poniższym przykładzie: ustalony dochód to kwota 9.000 zł (przedział dochodowy to 8.301 – 9.200 zł.) 3/5 dochodu to kwota 5.400 zł. Łączna wartość alimentów to 6.213 zł (troje dzieci w wieku 16-18 lat tj. 1.936zł na dziecko) i stosujemy wówczas przedział dochodowy 7.501 – 8.300 zł i otrzymujemy łączna kwotę świadczenia 5.280 zł.Miesięczny dochód zobowiązanego ustala się w oparciu o stosowną dokumentację i zaświadczenia.

Tablice alimentacyjne otrzymają prezesi sądów apelacyjnych. Tablice alimentacyjne z wyjaśnieniami można też znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Są tam też odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tablice alimentacyjne do określonego poziomu zarobków prezentujemy w galerii powyżej artykułu.

Aktualizacja tablicy i wpływ na wcześniejsze orzeczenia

Tablica alimentacyjna będzie co roku aktualizowana po publikacji danych o minimum socjalnym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS). „Warto podkreślić, że tablica nie wpływa na wcześniej zasądzone alimenty. Może natomiast być argumentem w sprawach o zmianę ich wysokości – pod warunkiem istotnej zmiany okoliczności. Samo opublikowanie tablicy nie stanowi takiej podstawy” – czytamy w komunikacie ministerstwa.

Sędziowie nadal będą mogli dostosować wysokości alimentów do potrzeb konkretnego dziecka oraz możliwości finansowych rodzica na podstawie art. 135 i 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Jak podkreśla MS, tablica odnosi się do tzw. sytuacji modelowej, czyli układu, gdy dziecko mieszka z jednym rodzicem, a z drugim ma regularny kontakt.

🏛️ Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza tablicę alimentacyjną.Z myślą o większej przejrzystości i sprawiedliwości w sprawach o alimenty, Ministerstwo Sprawiedliwości wprowadza tablicę alimentacyjną – narzędzie pomocnicze, które ułatwi ustalanie wysokości alimentów w typowych… pic.twitter.com/krXgDZ4r3F— Min. Sprawiedliwości (@MS_GOV_PL) July 23, 2025

