Sejm rozważy projekt ustawy, który pozwoli górnikom-krwiodawcom wliczać dni wolne za oddawanie krwi do stażu pracy górniczej, co przyspieszy przejście na emeryturę.

Obecnie dni wolne za oddawanie krwi nie wliczają się do stażu górniczego, co opóźnia emeryturę honorowych dawców krwi.

Projekt ustawy ma na celu zmianę tego stanu rzeczy, a Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej popiera tę inicjatywę.

Zmiana ta może zwiększyć liczbę górników-krwiodawców (obecnie ok. 1,5-3 tys. z 75 tys. pracowników), doceniając ich wkład w ochronę zdrowia publicznego.

Sejm pochyli się nad projektem ustawy, który może znacząco wpłynąć na sytuację górników-krwiodawców. Proponowane zmiany mają na celu uwzględnienie dni wolnych, które przysługują za oddawanie krwi, do stażu pracy górniczej, co potencjalnie umożliwi wcześniejsze przejście na emeryturę. Inicjatywa ta zyskuje poparcie ze strony Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Uznanie dla górników-krwiodawców

Obecnie, honorowi dawcy krwi mają prawo do dwóch dni wolnych – w dniu oddania krwi oraz w dniu następnym. Za ten czas przysługuje im również wynagrodzenie. Jest to jeden z niewielu przywilejów, które otrzymują w zamian za swój bezinteresowny dar. Jednak, jak wskazują związki zawodowe, w obowiązujących przepisach istnieje pewna niedoskonałość.

Mimo że dni wolne związane z oddawaniem krwi są traktowane jako okres zatrudnienia, nie są one wliczane do stażu pracy górniczej, który jest wymagany do uzyskania wcześniejszej emerytury.

"Oznacza to, że w praktyce osoby decydujące się na honorowe oddawanie krwi mogą być zmuszone do dłuższej pracy, aby osiągnąć wymagany staż uprawniający do emerytury" – podkreślają posłowie Lewicy, którzy są autorami projektu ustawy.

Projekt ustawy o emeryturze górniczej w Sejmie

Projekt ustawy, który trafił do Sejmu, ma na celu zmianę tej sytuacji. Zakłada on, że dni wolne przysługujące górnikom-krwiodawcom będą wliczane do wymaganego stażu 25 lat pracy pod ziemią. To z kolei mogłoby przyspieszyć moment uzyskania prawa do emerytury przez tych pracowników.

Pod projektem ustawy widnieje m.in. podpis obecnej minister rodziny, Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, co świadczy o poparciu rządu dla tej inicjatywy.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: "Projektowane przepisy wzmocnią społeczne uznanie dla honorowego krwiodawstwa, które jest istotnym elementem ochrony zdrowia publicznego. Trzeba wspomnieć, że honorowe oddawanie krwi lub jej składników przez zdrowych obywateli to doniosła forma aktywności społecznej. Formą docenienia właśnie takiej postawy są przywileje oraz uprawnienia dla dawców, którzy zdecydują się na takie działania. Górnicy, którzy oddają krew, będą czuli się docenieni i bardziej zmotywowani do angażowania się w tę działalność, co może zwiększyć liczbę dawców krwi w tej grupie zawodowej".

Górnictwo w liczbach

Jak wskazują posłowie Lewicy, w sektorze górniczym pracuje obecnie około 75 tys. osób. Szacuje się, że od 1,5 tys. do 3 tys. z nich to honorowi dawcy krwi.

Honorowi dawcy krwi od lat zabiegają o dodatkowe przywileje, takie jak wypłacanie specjalnego dodatku do emerytury, podobnego do tego, który otrzymują druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych. Niemniej jednak, rządzący wyrażają sprzeciw wobec tego pomysłu, argumentując, że byłoby to sprzeczne z ideą honorowego dawstwa krwi.

Górnicy oddają krew