Kaufland oskarża związek zawodowy OPZZ „Konfederacja Pracy” o łamanie ustaleń, eskalację konfliktu i wprowadzanie w błąd, pomimo wcześniejszych "rzeczowych i konstruktywnych" rozmów.

Firma kwestionuje zapowiedzi strajku ostrzegawczego na 14 grudnia, nazywając je "całkowicie sprzecznymi" z postępami w mediacjach i oskarża związek o rozsiewanie nieprawdziwych informacji o paraliżu sklepów.

Kaufland ujawnia, że mniej niż 5% pracowników należy do OPZZ „Konfederacja Pracy”, podważając tym samym masowy charakter zapowiadanego strajku.

Działania związku mogą utrudnić dalsze mediacje, które trwają od sierpnia 2023 roku w związku z żądaniami OPZZ.

Kaufland zarzuca związkowi zawodowemu OPZZ „Konfederacja Pracy” łamanie wcześniejszych ustaleń, niepotrzebną eskalację konfliktu oraz świadome wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Kaufland skierował pismo do Wojciecha Jendrusiaka, przewodniczącego OPZZ „Konfederacja Pracy”, w którym to wskazuje na narastające napięcie między obiema stronami sporu, a także zawiera poważne oskarżenia ze strony pracodawcy.

Konstruktywne rozmowy kontra zapowiedź strajku

W piśmie Kaufland podkreśla, że dotychczasowe rozmowy z przedstawicielami związku zawodowego przebiegały w sposób rzeczowy i konstruktywny. Dowodem na to miał być wspólny komunikat, który wydano po ostatnim spotkaniu. Obie strony miały w nim zadeklarować gotowość do dalszej pracy nad wypracowaniem porozumienia i zgodnie oceniły postępy w mediacjach.

Cytując treść komunikatu: „Rozmowy przebiegały dotąd rzeczowo i konstruktywnie. Najlepszym potwierdzeniem tego jest wspólny komunikat wydany po ostatnim spotkaniu, w którym obie strony zadeklarowały gotowość do wypracowania porozumienia oraz zgodnie oceniły, że mediacje postępują zgodnie z planem.”

Dlatego też, jak podkreśla Kaufland, szczególne zaskoczenie wywołały publiczne wypowiedzi przewodniczącego związku, w których zapowiadał on strajk ostrzegawczy na dzień 14 grudnia i miał sugerować brak jakichkolwiek postępów w prowadzonych rozmowach. Firma stanowczo ocenia te słowa jako całkowicie sprzeczne z dotychczasowym przebiegiem mediacji i wcześniejszymi ustaleniami.

Według Kauflandu, tego rodzaju komunikaty i działania ze strony związku zawodowego stoją w sprzeczności z dotychczasowym przebiegiem mediacji. Co więcej, firma wyraża obawę, że mogą one podważać konstruktywny charakter rozmów i być postrzegane jako działanie wbrew zasadzie dobrej wiary.

Kaufland argumentuje to następująco: „Komunikaty i działania tego rodzaju stoją w oczywistej sprzeczności z dotychczasowym przebiegiem mediacji oraz naszymi ustaleniami. Co więcej, podważają konstruktywny charakter rozmów i mogą być uznane za przejaw działania wbrew zasadzie dobrej wiary.”

Ostrzeganie klientów Kauflandu

W dalszej części pisma Kaufland odnosi się do medialnych doniesień na temat możliwych „masowych odejściach od stanowisk pracy”, które sugerowały, że planowany protest może doprowadzić do paraliżu funkcjonowania sklepów sieci. Zdaniem spółki, tego typu informacje są całkowicie bezpodstawne i wynikają bezpośrednio z komunikatów wydawanych przez OPZZ.

Kaufland wprost oskarża związek o rozsiewanie nieprawdziwych informacji: „Publikacje medialne sugerujące, że pracownicy Kaufland planują 14 grudnia odejść od stanowisk pracy na 2 godziny, a nawet że może to uniemożliwić klientom robienie zakupów, są całkowicie nieprawdziwe i mogą wprowadzać w błąd zarówno opinię publiczną, jak i samych pracowników.”

Jednym z kluczowych argumentów podnoszonych przez Kaufland w piśmie jest kwestionowanie realnego zasięgu zapowiadanego strajku. Firma podkreśla, że OPZZ „Konfederacja Pracy” zrzesza jedynie niewielki odsetek wszystkich pracowników sieci, co w jej opinii podważa zasadność wypowiadania się przez zarząd związku w imieniu wszystkich zatrudnionych w Kauflandzie. Po raz pierwszy firma zdecydowała się również ujawnić konkretne dane dotyczące liczebności związku w swojej sieci.

Firma informuje, że: „Obecnie mniej niż 5% pracowników Kaufland należy do organizacji związkowej OPZZ „Konfederacja Pracy”, co jasno pokazuje, że przedstawianie potencjalnego strajku jako obejmującego ‘wszystkie sklepy w Polsce’ i mającego charakter masowy (…) nie znajduje żadnego oparcia w faktach.”

Konsekwencje dla dalszych mediacji

Kaufland ostrzega również, że tego rodzaju działania ze strony związku zawodowego mogą znacząco utrudnić kontynuowanie procesu mediacji i osiągnięcie porozumienia w spornych kwestiach.

Przypomnijmy, że spór pomiędzy OPZZ „Konfederacja Pracy” a Kauflandem trwa już od sierpnia 2025 roku. To właśnie wtedy związek zawodowy wystąpił do pracodawcy z formalnymi żądaniami w ramach sporu zbiorowego. W odpowiedzi na te żądania rozpoczęto proces mediacji, który – jak twierdzi firma – do niedawna przebiegał w sposób „rzeczowy i konstruktywny”. Związek jednak wielokrotnie podkreślał w swoich komunikatach medialnych, że dotychczasowe propozycje ze strony pracodawcy są niewystarczające, co ostatecznie doprowadziło do zapowiedzi dwugodzinnego strajku ostrzegawczego.

