Kaufland wspólnie z S | Medical Center uruchomił nowoczesny gabinet lekarski w strefie wejściowej do sklepu

Pacjenci mogą skorzystać z teleporad z lekarzem przez wideo w specjalnej kabinie, z pomocą personelu medycznego

Gabinet oferuje nie tylko konsultacje, ale też badania profilaktyczne, w tym analizę składu ciała

Placówka działa sześć dni w tygodniu, od 8:00 do 19:00, a wizyty można umawiać online lub na miejscu

Przychodnia Kaufland – medycyna tam, gdzie robisz zakupy

Kaufland testuje model opieki zdrowotnej, który przenosi podstawowe usługi medyczne bezpośrednio do sklepów. To pilotażowy projekt przygotowany wspólnie z firmą S | Medical Center i realizowany na razie w Niemczech (w mieście Mosbach). Cel jest jasny: zapewnić szybszy dostęp do lekarza dokładnie tam, gdzie ludzie i tak bywają codziennie.

Nowoczesny gabinet powstał w strefie wejściowej do marketu i zajmuje 54 metry kwadratowe. To nie tradycyjna przychodnia – największą rolę odgrywa tutaj technologia.

Telemedycyna w sklepie – jak to działa?

Sercem gabinetu jest kabina do teleporad. Pacjent wchodzi do środka i łączy się przez wideo z lekarzem. Nie jest sam – na miejscu czuwa personel medyczny, który pomaga podczas badania i obsługi sprzętu.

Wizyty można umawiać zarówno przez internet, jak i bezpośrednio w sklepie. Z konsultacji mogą korzystać zarówno nowi pacjenci, jak i ci wracający na kontrolę. Jest jednak jeden warunek: teleporada jest możliwa tylko wtedy, gdy problem zdrowotny da się bezpiecznie ocenić zdalnie. Jeśli lekarz stwierdzi, że potrzebna jest wizyta osobista, kieruje pacjenta do odpowiedniej placówki.

Profilaktyka zdrowotna podczas zakupów

Gabinet w Kauflandzie to nie tylko leczenie, ale przede wszystkim profilaktyka. Na miejscu można wykonać analizę składu ciała metodą BIA, która pokazuje proporcje mięśni, tłuszczu i wody w organizmie.

Według przedstawicieli S | Medical Center takie rozwiązania to przyszłość opieki zdrowotnej. Chodzi o połączenie codziennych aktywności z dbaniem o zdrowie – bez konieczności specjalnego umawiania się i dojazdu do przychodni.

„Idziemy tam, gdzie są ludzie”

– Testujemy w pełni cyfrowy model opieki, którego w takiej formie w niemieckim handlu jeszcze nie było – podkreśla Peter Silberhorn, współzarządzający S | Medical Center. – Chcemy dostosować się do życia pacjentów, zamiast wymagać, by to oni dopasowywali się do nas.

Silberhorn zaznacza, że projekt łączy nowoczesną technologię z klasycznymi standardami medycznymi. Teleporada ma być wygodna, ale również bezpieczna i oparta na sprawdzonych procedurach.

Kiedy można skorzystać z przychodni Kaufland?

Gabinet jest otwarty sześć dni w tygodniu: od poniedziałku do soboty, w godzinach 8:00–19:00. To szczególnie wygodne dla osób pracujących, które po zakończeniu dnia mogą połączyć zakupy z wizytą u lekarza.

Jeśli test zakończy się sukcesem, model może zostać rozszerzony na kolejne lokalizacje. To odpowiedź na rosnące potrzeby pacjentów, którzy cenią sobie wygodę i oszczędność czasu.

