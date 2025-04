Ból pleców symbolem problemu? Lawina zwolnień lekarskich w Polsce

"Dziennik Gazeta Prawna" alarmuje, że system zwolnień lekarskich w Polsce przeżywa kryzys. W 2024 roku Polacy wzięli ponad milion zwolnień lekarskich tylko z powodu bólu pleców. To ponad 2,5-krotnie więcej niż dekadę temu. Redakcja wskazuje, że to tylko jeden z przykładów patologii, która rozwija się dzięki łatwemu dostępowi do teleporad.

"Zwolnieniomaty" – ekspresowe L4 za kilkadziesiąt złotych

Przychodnie internetowe prześcigają się w ofertach ekspresowych zwolnień lekarskich. Kuszą niskimi cenami (od 75 zł), zniżkami na kolejne konsultacje (-20 proc.) i minimalnymi formalnościami. E-ZLA można uzyskać nawet w 15 minut, wypełniając formularz online lub odbywając "wizytę lekarską" przez czat.

NIL alarmuje: To bezdyskusyjna patologia!

Taki system wystawiania zwolnień lekarskich budzi poważne obawy w środowisku lekarskim. Naczelna Izba Lekarska (NIL) wprost nazywa go "zwolnieniomatami". Rzecznik NIL, Jakub Kosikowski, w komentarzu dla "DGP" stwierdza: - "O ile teleporada i uzyskane na niej ZLA nie budzi specjalnych kontrowersji, o tyle ZLA uzyskane na zasadzie wypełnienia formularza, opłacenia i otrzymania zwolnienia są bezdyskusyjną patologią".

Jak walczyć z nadużyciami? Potrzebne zmiany w systemie

Czy da się ukrócić proceder "zwolnieniomatów"? Eksperci wskazują na konieczność wprowadzenia zmian w systemie zwolnień lekarskich. Proponują m.in.:

* Wzmocnienie kontroli nad wystawianiem e-ZLA,

* Uregulowanie zasad teleporad,

* Wprowadzenie bardziej rygorystycznych kryteriów oceny stanu zdrowia pacjenta,

* Zwiększenie odpowiedzialności lekarzy za wystawiane zwolnienia.

