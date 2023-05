Jak otrzymać skierowanie?

W sanatorium pacjent kontynuuje leczenie szpitalne lub leczenie ambulatoryjne, czyli w przychodni. Aby starać się o wyjazd do sanatorium finansowany przez NFZ musisz mieć aktualne wyniki badań, w tym badań specjalistycznych, karty informacyjne ze szpitali (w przypadku gdy byłaś/byłeś jego pacjentem) oraz skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie do sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli każdy lekarz mający podpisaną umowę z NFZ, np. Twój lekarz pierwszego kontaktu. Bierze on pod uwagę aktualny stan zdrowia pacjenta, brak wskazań lub istniejące przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego, ponieważ i takie mogą mieć miejsce.

Skierowanie do sanatorium 2023

Od tego roku obowiązują nowe zasady dotyczące skierowań na leczenie uzdrowiskowe oraz rehabilitację uzdrowiskową. Najważniejszą z nich jest e-skierowanie do sanatorium finansowanego przez NFZ. Skierowania papierowe wystawiane przez lekarzy NFZ mają zostać wyeliminowane. Okres przejściowy, w którym dopuszcza się jeszcze wystawianie skierowań papierowych potrwa tylko do 30 czerwca 2023 r.

Jeśli chodzi o e-skierowanie, to taki dokument wystawiony przez lekarza NFZ jest automatycznie przekazywany do wojewódzkiego oddziału NFZ. Nie trzeba więc wysyłać go pocztą lub przekazywać osobiście, jak to było w przypadku skierowania na piśmie. Nie trzeba również pamiętać o dotrzymaniu 30-dniowego terminu ważności skierowania na leczenie uzdrowiskowe, czy papierowej dokumentacji medycznej.

O kolejnych etapach przetwarzania e-skierowania w NFZ, czyli o jego rejestracji, potwierdzeniu, ewentualnej odmowie potwierdzenia, terminie rozpoczęcia leczenia, senior otrzyma powiadomienie w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP) lub pisemnie (listem do skrzynki pocztowej na adres zamieszkania). Ponieważ seniorzy, którzy chcą otrzymywać informację o kolejnych etapach realizacji e-skierowania do sanatorium w sposób tradycyjny, czyli za pośrednictwem listonosza, nadal mają taką możliwość.

Czas oczekiwania na sanatorium

W 2022 r. średni czas oczekiwania na sanatorium wynosił aż 2,5 roku. Teraz zawiadomienie o przydziale dostaje się szybciej. Średni czas oczekiwania na sanatorium w 2023 roku to według centrali NFZ 8 miesięcy, ale w praktyce czeka się od 3 do około 15 miesięcy.

Po zarejestrowaniu skierowania w oddziale NFZ jest ono sprawdzane przez lekarza balneologa, specjalistę medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej, który wskazuje rodzaj oraz miejsce leczenia uzdrowiskowego. Jeśli uzna skierowanie do sanatorium za zasadne i kompletne, w ciągu 30 dni od daty wpływu dostaniemy pismo, z którego dowiemy się, na jakie leczenie uzdrowiskowe zostaliśmy zakwalifikowani. W piśmie zawsze jest podany numer skierowania, dzięki któremu możemy śledzić swoją kolejkę do sanatorium w wyszukiwarce skierowań dla przyszłych kuracjuszy.

O terminie wyjazdu do sanatorium dowiemy się również listownie. Informację o terminie naszego turnusu otrzymamy pocztą minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem.

W przypadku e-skierowań będzie to informacja w IKP, jak i tradycyjny list.

Jak sprawdzić kolejkę do sanatorium?

Na stronie internetowej Centrali Funduszu NFZ oraz stronach oddziałów wojewódzkich NFZ osoby oczekujące na wyjazd do sanatorium mogą w specjalnej przeglądarce internetowej sprawdzić swoje miejsce w kolejce do wyjazdu pod adresem https://skierowania.nfz.gov.pl

Żeby skorzystać z jej funkcji i sprawdzić aktualne informacje o statusie skierowania na leczenie uzdrowiskowe wystarczy wpisać numer skierowania. Korzystanie z przeglądarki NFZ jest bezpłatne.

Kto bez kolejki do sanatorium?

Kolejka do sanatorium nie obowiązuje:

zasłużonych honorowych dawców krwi lub przeszczepu,

inwalidów wojennych i wojskowych,

kombatantów,

uprawnionych żołnierzy i pracowników,

weteranów.

Jak wyjechać do sanatorium bez kolejki?

Czekasz w kolejce do sanatorium i nie należysz do żadnej z grup uprzywilejowanych, ale możesz przyśpieszyć swój wyjazd do sanatorium, korzystając z tzw. zwrotów. Te zwroty to terminy, z których nie mogli skorzystać inni pacjenci.

Rezygnacje z wyjazdów zdarzają się wbrew pozorom całkiem często. Senior, który chce wyjechać w ramach zwrotów powinien być przygotowany na wyjazd w terminie krótszym niż 14 dni. Termin ten liczony jest od momentu potwierdzenia skierowania do dnia rozpoczęcia leczenia. Informację o możliwości skorzystania ze zwrotów można uzyskać telefonicznie w swoim wojewódzkim oddziale NFZ. Każdy oddział ma dostęp do tzw. puli zwrotów, do której trafiają niewykorzystane skierowania. Termin swojego wyjazdu oraz sposób postępowania ustalisz z jego pracownikiem. Oczywiście sanatorium, do którego pojedziesz nie może być dowolnym mającym wolny termin, ale zgodnym z twoim skierowaniem. Przed rozmową z NFZ przygotuj więc jego numer.

