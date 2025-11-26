Analiza Polskiej Izby Handlu ujawnia, jak ustawowo wolna Wigilia zagraża rentowności małych firm, wymuszając rewizję ich strategii biznesowej

Wigilia staje się dniem wolnym. Zmiana, na którą czekały miliony

Po raz pierwszy w historii polscy pracownicy spędzą Wigilię w domach, a nie w biurach. Zgodnie z ustawą, która weszła w życie 1 lutego 2025 roku, 24 grudnia stał się dniem ustawowo wolnym od pracy. Ta zmiana, ciesząca się poparciem niemal 70% społeczeństwa, zwiększa liczbę świątecznych dni wolnych w Polsce do czternastu. W praktyce oznacza to, że tegoroczny grudzień przyniesie 20 dni roboczych, czyli standardowe 160 godzin pracy, ale aż 11 dni wolnego, wliczając w to weekendy oraz trzydniowy okres świąteczny od 24 do 26 grudnia. Dzięki tej nowelizacji Polska dołącza do krajów takich jak Włochy, Austria czy Słowenia, zbliżając się do europejskiej średniej w liczbie dni świątecznych.

Logistyczny ból głowy i prognozy rekordów. Dwa oblicza handlu przed świętami

Nowe przepisy stanowią prawdziwe wyzwanie logistyczne, zwłaszcza dla sektora handlowego. Aby zrekompensować zamknięcie sklepów w Wigilię i skumulować przedświąteczny ruch, w grudniu czekają nas aż trzy niedziele handlowe: 7, 14 i 21 grudnia. Prawo nakłada jednak na pracodawców istotne ograniczenie, ponieważ każdy pracownik może świadczyć pracę tylko w dwie z tych trzech niedziel. Za złamanie tej zasady grożą surowe kary finansowe, sięgające nawet 100 000 zł. Konieczność zapewnienia obsady w intensywnym okresie zakupowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowego dnia wolnego, spędza sen z powiek menedżerom. Polska Izba Handlu alarmuje, że problem dotyka zwłaszcza mniejsze firmy, z których blisko co trzecia przyznaje, że nie jest gotowa na dodatkowe koszty i obawia się o swoją rentowność.

Jednak te organizacyjne trudności bledną w świetle niezwykle optymistycznych prognoz ekonomicznych. Z analiz Mastercard SpendingPulse wynika, że Polacy planują wydać w tym roku o 5% więcej niż w 2024, co stawia nas w czołówce europejskich państw pod względem dynamiki wzrostu. Co więcej, analitycy przewidują, że średnia wartość pojedynczego zakupu skoczy aż o 62%. Tegoroczne święta mają być także rekordowe pod względem wydatków na dobra luksusowe, takie jak biżuteria i zegarki, gdzie Polska ma szansę stać się liderem na kontynencie. Gorączka zakupów tradycyjnie rozpocznie się już pod koniec listopada, napędzana przez Black Friday (28 listopada) i Cyber Monday (1 grudnia). Potwierdzeniem trendu jest rosnące zainteresowanie elektroniką, a sprzedaż popularnych soundbarów już teraz jest o 30% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

