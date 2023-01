KRUS zapłaci za sanatorium rolnika emeryta! Jak skorzystać?

Szukasz pracy? Polska stała się magnesem dla firm IT!

Turnus rehabilitacji leczniczej rolników z KRUS

Pobyt rolnika w sanatorium może trwać 21 dni, bez możliwości przedłużenia pobytu. Senior ma zagwarantowane średnio trzy zabiegi dziennie. Program usprawniający i rodzaj zabiegów będzie określał lekarz w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS. Z rehabilitacji leczniczej można korzystać nie częściej niż co 12 miesięcy. Pobyt na turnusie jest bezpłatny.

Seniorzy mogący skorzystać z turnusów rehabilitacyjnych to osoby, u których często stosowana jest przewlekle farmakoterapia oraz występuje wielochorobowość (najczęściej schorzenia kardiologiczno-pulmonologiczne, układu ruchu, demencyjne).Nie ma górnej granicy wieku, która ograniczałaby możliwość korzystania z sanatorium z finansowaniem KRUS. Jedyne kryterium dotyczy pobierania przez rolnika świadczenia emerytalnego.

Jak skorzystać z sanatorium finansowanego przez KRUS?

Warunkiem niezbędnym przy kwalifikacji na rehabilitację leczniczą rolników -emerytów jest samodzielność psychofizyczna. Ocenia się sprawność ruchową, funkcje poznawcze, stan emocjonalny. Ze świadczenia nie może skorzystać osoba niesamodzielna, czyli taka, u której z powodu naruszenia funkcji organizmu stwierdza się ograniczenia aktywności powodujące konieczność długotrwałego albo stałego wsparcia innej osoby w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Jakie dokumenty trzeba złożyć?

Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane są na wniosek lekarza ustalającego wskazania do odbycia rehabilitacji leczniczej. Do wniosku muszą być dołączone niezbędne badania, zlecone przez lekarza. Wypełniony wniosek, który swą ważność zachowuje 6 miesięcy, należy złożyć (osobiście lub wysłać pocztą) we właściwym oddziale regionalnym lub placówce terenowej Kasy. Po akceptacji lekarza regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego KRUS, rolnicy otrzymują propozycję wyjazdu. W przypadku gdy rolnik wyrazi zgodę na proponowany termin i miejsce rehabilitacji leczniczej otrzymuje skierowanie.

Turnusy regeneracyjne finansowane przez KRUS

Od 1 stycznia 2023 roku KRUS organizuje turnusy regeneracyjne dla opiekunów osób niepełnosprawnych, w celu poprawy kondycji psychofizycznej i jakości życia. Turnusy są organizowane w 7 dniowym trybie stacjonarnym. Na turnus regeneracyjny pacjent może być kierowany nie częściej niż 12 miesięcy. Pobyt na turnusie regeneracyjnym jest bezpłatny.

