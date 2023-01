Spis treści

Do sanatorium z Narodowego Funduszu Zdrowia nie wyjedziesz bez skierowania, a co za tym idzie np. tylko dlatego, że twoim zdaniem podreperowałoby to twoje zdrowie. Taki wyjazd wymaga kilku formalności, ale warto je załatwić. Na miejscu czeka was opieka świetnych specjalistów, a zgodnie ze skierowaniem będziecie mogli korzystać z rehabilitacji na najwyższym poziomie. Zawarte na miejscu znajomości nie wpłyną pewnie na wasze zdrowie fizyczne, ale pozwolą przyjemnie spędzić czas i poprawią samopoczucie psychiczne.

Możecie skorzystać z sanatorium w celu odzyskania sprawności po chorobie lub wypadku oraz jeśli z powodu choroby zawodowej wymagacie zabiegów, które wykonywane są w uzdrowiskach.

Skierowanie do sanatorium NFZ

Najważniejsze jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarza pierwszego kontaktu. Lekarz dokładnie opisze w nim twój stan zdrowia i określi w jakim stopniu jesteś samodzielny i zdolny do samoobsługi. Zaznaczy też jakie zabiegi z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych nie są dla ciebie. Warto wcześniej zapytać w przychodni, jakie dokumenty (wyniki badań, kopia karty szpitalnej itp.) należy przynieść do wglądu, żeby sprawę załatwić podczas jednej wizyty. Aby prawidłowo wypisać skierowanie z rozpoznaniem choroby, lekarz musi pacjenta zbadać i wypytać o główne dolegliwości, o to jak się zaczęła i jak przebiegała jego choroba i jak była leczona. Zapyta, czy sprawnie się poruszasz. Ważne też będzie wymienienie w skierowaniu innych twoich chorób, stwierdzonych przez specjalistów, które nie są podstawą do wyjazdu do sanatorium (np. chorób onkologicznych). W ocenie stanu twojego zdrowia pomogą lekarzowi badania laboratoryjne i diagnostyczne oraz wyniki konsultacji specjalistycznych (wyniki badań krwi, oczu, RTG klatki piersiowej, EKG i inne). To ty powinieneś je dostarczyć. Jeśli byłeś w szpitalu, przynieś na wizytę kserokopię szpitalnej karty informacyjnej.

Nowość: e-skierowanie do sanatorium NFZ

Skierowanie do sanatorium w formie elektronicznej to ułatwienie dla pacjentów i lekarzy. Wystawiony przez lekarza dokument zostaje automatycznie przekazany do wojewódzkiego oddziału NFZ.

O kolejnych etapach przetwarzania e-skierowania w NFZ, czyli o jego rejestracji, potwierdzeniu, ewentualnej odmowie potwierdzenia, terminie rozpoczęcia leczenia, pacjent dostanie powiadomienie, do wyboru: w aplikacji mobilnej Internetowego Konta Pacjenta (IKP), w wiadomości przekazanej esem-esem, na adres e-mail lub listownie.

Nie dostaniesz skierowania:

jeśli nie leczyłeś się ambulatoryjnie albo szpitalnie, ale uważasz, że wyjazd do sanatorium dobrze ci zrobi. Leczenie uzdrowiskowe to zawsze kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego;

jeśli nie jesteś wystarczająco sprawny, aby odbyć podróż do uzdrowiska, a także samodzielny, zdolny do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych.

Dostarczenie skierowania (nie dotyczy e-skierowania)

Skierowanie do sanatorium trzeba przesłać do oddziału wojewódzkiego NFZ, na terenie którego mieszkasz. Może to zrobić lekarz, który je wystawił lub ty sam. Skierowanie można wysłać pocztą lub przynieść do NFZ osobiście. Trzeba to zrobić najpóźniej 30 dni od daty wystawienia, inaczej straci ono ważność.

Odmowa lub akceptacja skierowania NFZ

Gdy skierowanie wpłynie do NFZ, zostanie dokładnie przejrzane w celu sprawdzenia, czy nie ma braków formalnych (np. pieczątki przychodni). Jeśli takie zawiera, Fundusz poprosi o uzupełnienie brakujących elementów. Skierowanie prawidłowo wypełnione zostanie zarejestrowane i otrzyma numer. Twoje zarejestrowane skierowanie dostanie lekarz specjalista w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej. Lekarz taki może uznać skierowanie za uzasadnione, a tym samym twoje leczenie uzdrowiskowe za celowe lub odmówić takiego leczenia z powodu przeciwwskazań lub braku wskazań. W takim wypadku nie potwierdza skierowania i jest ono zwracane lekarzowi, który je wystawił, a ty dostaniesz pisemną informację o odmowie leczenia. Uwaga! Decyzja o odmowie leczenia jest ostateczna i nie można się od niej odwołać. Jeśli zakwalifikowałeś się do leczenia uzdrowiskowego, czyli do wyjazdu do sanatorium, zostaniesz o tym powiadomiony pisemnie. Teraz musisz czekać na list z terminem wyjazdu (na taki list czeka się około 2 lat). List zawiadamiający o terminie wyjazdu dostaniesz na minimum 14 dni przed turnusem.

Realizację skierowania sprawdź online

W każdej chwili możesz sprawdzić, na jakim etapie jest realizacja twojego skierowania. Służy do tego przeglądarka na stronie skierowania.nfz.gov.pl. Trzeba wpisać w nią numer swojego skierowania oraz złożoną z 8 cyfr datę urodzenia, np. 19550810, a następnie kliknąć „wyszukaj”.

Na stronie www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/leczenie-uzdrowiskowe1/ w zakładce „Lista uzdrowisk” znajdziesz zestawienie uzdrowisk i sanatoriów z informacją o leczonych tam schorzeniach. Znając swoją chorobę, możesz dzięki temu zorientować się, dokąd ewentualnie pojedziesz. Ale to i tak będzie długa lista. Lekarz kwalifikujący na leczenie ma do wyboru uzdrowiska nizinne, nadmorskie, podgórskie i górskie.

Oferta sanatoriów NFZ

Uzdrowiska oferują: kąpiele lecznicze i ćwiczenia w basenach, kuracje pitne i inhalacje, bicze szkockie, masaże wodne, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapię, ultradźwięki, magnetoterapię, laseroterapię, krioterapię, masaż leczniczy, gimnastykę indywidualną i zbiorową oraz inne zabiegi.

Uwaga! To nie ty wybierzesz kuracje, z jakich będziesz mógł korzystać w sanatorium. Będą one zależeć od profilu uzdrowiska, a także od wskazań i przeciwwskazań medycznych ustalonych przez lekarza kierującego oraz lekarza uzdrowiskowego.

Odpłatność za pobyt

Pobyt osoby dorosłej jest zawsze częściowo odpłatny. Każdy pacjent przebywający w sanatorium ponosi koszt zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość opłaty za jeden dzień pobytu pacjenta zależy od standardu pokoju. Zapłacisz także za przejazd do sanatorium w obie strony, częściowo za wyżywienie, za pobyt opiekuna, jeśli będzie ci towarzyszył, za zabiegi niezwiązane z twoją chorobą podstawową (bezpośrednią przyczyną skierowania do sanatorium), za klimat (opłata klimatyczna).

Jeśli nie stać cię na częściowe pokrycie kosztów, możesz ubiegać się o dofinansowanie z NFZ. Mogą je uzyskać tylko osoby ubezpieczone, które złożą podanie z potwierdzoną informacją o dochodach i skierowanie do sanatorium wraz z dokumentacją i wynikami badań w wojewódzkim oddziale NFZ. Na decyzję czeka się do 30 dni roboczych.

Zmiana terminu wyjazdu

NFZ przesuwa terminy wyjazdów tylko w wyjątkowych sytuacjach losowych:

pobytu w szpitalu,

choroby,

planowego leczenia,

ważnej sytuacji rodzinnej lub życiowej (np. ślubu).

Do przesunięcia terminu nie uprawniają np:

zaplanowany wyjazd na wakacje,

fakt, że np. ze względu na pogodę wolałbyś wyjechać w innym terminie,

obawa o zarażenie (w czasie pandemii).

Uwaga: Jeśli rezygnacja zostanie uznana za zasadną, dostaniesz nowy termin leczenia, zwykle późniejszy o 1-2 turnusy.

Nie możesz ubiegać się o skierowanie do sanatorium jeśli:

nie leczyłeś/leczyłaś się ambulatoryjnie albo szpitalnie, ale np. źle się czujesz albo chciałbyś/chciałabyś poczuć się lepiej. Leczenie uzdrowiskowe to zawsze kontynuacja leczenia szpitalnego lub ambulatoryjnego;

nie jesteś wystarczająco sprawny/sprawna, aby odbyć podróż do uzdrowiska, a także samodzielny/samodzielna, zdolny/zdolna do samoobsługi i korzystania z zabiegów leczniczych. Leczenie uzdrowiskowe przeznaczone jest dla osób samodzielnych.

