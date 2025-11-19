Burger Drwala 2025 – data premiery i dostępność

McDonald's potwierdził powrót Burgera Drwala na czwartek, 13 listopada 2025 roku. To wcześniej niż w ubiegłym roku, gdy klasyczna wersja pojawiła się w menu 20 listopada. Sieć postanowiła jednak zastosować nietypową strategię wprowadzenia produktu. Pierwszego dnia sprzedaży burger był dostępny wyłącznie w Poznaniu przy ulicy Hetmańskiej. Dopiero po tygodniu kultowy przysmak trafił do restauracji w pozostałych miastach Polski. Oficjalna premiera klasycznej wersji kanapki odbyła się 19 listopada 2025 roku w całym kraju.

Burger Drwala w Poznaniu – dlaczego to miasto?

Poznań został wybrany na miejsce premiery Burgera Drwala w 2025 roku. Mieszkańcy stolicy Wielkopolski jako pierwsi mogli skosztować wszystkich wersji smakowych kultowej kanapki. McDonald's nie ujawnił powodów takiej decyzji, ale może to być element kampanii marketingowej sieci.

Burger Drwala – jakie wersje smakowe w tym roku?

McDonald's co roku zaskakuje nowymi wariantami swojego zimowego hitu. Obok klasycznego Burgera Drwala, w ofercie znajdziesz również inne, dobrze znane smaki:

Klasyczny Burger Drwala – tradycyjna wersja z kotletem wołowym

– tradycyjna wersja z kotletem wołowym Burger Drwala z chrzanem – powrót znanej wersji z poprzednich lat

– powrót znanej wersji z poprzednich lat Burger Drwala z żurawiną – słodko-kwaśna kompozycja

– słodko-kwaśna kompozycja Burger Drwala z kurczakiem – alternatywa dla fanów drobiu

– alternatywa dla fanów drobiu Burger Drwala Ogniste Papryczki – tegoroczna nowość

Absolutną nowością w tym sezonie, która z pewnością rozpali zmysły, jest Burger Drwala Ogniste Papryczki! Ta pikantna wersja, zawierająca ostre papryczki habanero i specjalny sos, to najostrzejsza kanapka, jaka kiedykolwiek pojawiła się w menu McDonald's. Co ciekawe, w tym roku zabrakło wersji z kurkami, która była nowością w poprzednim sezonie.

Ile kosztuje Burger Drwala? CENY

W tym roku, niestety, musimy przygotować się na niewielką podwyżkę cen. Klasyczny Burger Drwala kosztuje 25,90 zł, co oznacza wzrost o 1 zł w porównaniu do ubiegłego roku. Oto ceny poszczególnych wariantów:

Klasyczny Burger Drwala: 25,90 zł (zestaw 33,90 zł)

25,90 zł (zestaw 33,90 zł) Burger Drwala z kurczakiem: 25,90 zł (zestaw 33,90 zł)

25,90 zł (zestaw 33,90 zł) Burger Drwala z żurawiną: 26,90 zł (zestaw 34,60 zł)

26,90 zł (zestaw 34,60 zł) Burger Drwala z chrzanem: 26,90 zł (zestaw 34,60 zł)

26,90 zł (zestaw 34,60 zł) Burger Drwala Ogniste Papryczki: 26,90 zł (zestaw 34,60 zł)

W poprzednim roku klasyczna wersja kosztowała 24,90 zł, a zestaw z frytkami i napojem – 32,90 zł. Warto również wspomnieć o Zakręconych Frytkach z sosem, które w tym roku kosztują 10,90 zł.

W 2024 roku burger był dostępny w sprzedaży od 20 listopada do 22 stycznia. Tym razem sezon rozpocznie się wcześniej, co może oznaczać dłuższą dostępność produktu.

Do kiedy Drwal w McDonald's?

McDonald's nie podał jeszcze oficjalnej daty zakończenia oferty sezonowej. Jednak biorąc pod uwagę poprzednie lata, można spodziewać się, że Burger Drwala będzie dostępny przez około trzy miesiące, czyli prawdopodobnie do końca lutego 2026 roku. W ubiegłym roku Drwal zniknął z menu 22 stycznia 2025 roku.

Burger Drwala – kalorie i skład

Niezmiennie, sercem Burgera Drwala jest bułka z serowo-bekonową posypką, kotlet wołowy, panierowany ser, chrupiący bekon, sałata, prażona cebulka i specjalny sos. To połączenie smaków i tekstur sprawia, że Drwal jest tak wyjątkowy. Klasyczna wersja kanapki to również solidna dawka energii – około 915 kcal.

Historia Burgera Drwala w McDonald's

Burger Drwala jest sprzedawany wyłącznie w Polsce od 2011 roku. To produkt sezonowy, który pojawia się w ofercie McDonald's jesienią i zimą. Przez lata zyskał status kultowej kanapki, na którą polscy klienci czekają każdego roku. Różne wersje smakowe pozwalają zaspokoić gusta różnych grup klientów.

Konkurencja nie śpi!

Fenomen Burgera Drwala sprawił, że na rynku pojawiły się alternatywy. Sieć MAX Premium Burgers oferuje swojego "Burger Rywala", a Biedronka wprowadziła do sprzedaży "Burgery Serowe Drwala" w dwóch wariantach – zwykłym i z kurkami, produkowane przez firmę Roldrob. To pokazuje, jak bardzo Polacy pokochali zimowe burgery!

