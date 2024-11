i Autor: Materiały prasowe Max Burger

Fast food

Burger Drwala ma Rywala. Mcdonald's ma konkurenta

Już od 7 listopada w polskich restauracjach sieci MAX Premium Burgers kupimy Burgera Rywala. To druga odsłona kanapki. Tegoroczna akcja odbywa się pod hasłem „Nadal robimy to lepiej. Tylko ostrzej”. Burger Rywala jest odpowiedzią na konkurencyjnego Burgera Drwala z McDonald's. Rywal No. 2 jest podawany w czterech wariantach.