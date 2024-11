800 plus dla Ukraińców. Tyle dzieci ma pieniądze od Polski

800 plus

Decyzja o likwidacji sieci kiosków Ruchu. Orlen tłumaczy, że inaczej nie można

W spółce Ruch z Grupy Orlen wdrażane są działania naprawcze, które mają poprawić jej wyniki finansowe. W ramach segmentu sprzedaży detalicznej likwidowane są kioski, których obecnie jest 128. Niektórzy ich ajenci decydują się na prowadzenie działalności we własnym zakresie - podał koncern.

Odpowiadając na pytania, dotyczące kondycji spółki Ruch oraz podejmowanych działań związanych z jej funkcjonowaniem, Orlen podkreślił, że "decyzja o likwidacji sieci kiosków Ruchu jest podyktowana trwałymi negatywnymi wynikami finansowymi segmentu".

"Poprzedni zarząd Orlen przejmując Ruch nakreślił plan jego restrukturyzacji, który już w 2021 r. miał przywrócić rentowność spółki i pozwolić na uzyskanie niezależności finansowej, ale cele te nie zostały osiągnięte" - zaznaczyło biuro prasowe koncernu.

Jak podano, w kolejnych latach segment ten był trwale nierentowny i miał wiodący udział w generowanych przez Ruch stratach - tylko w latach 2021-2023 wyniosły one w sumie ponad 110 mln zł. "W rezultacie pod koniec 2023 r. zadłużenie Ruchu przekroczyło 160 mln zł" - podkreślił Orlen.

W ramach spółki Ruch „wspierane są perspektywiczne obszary”. Niektórzy chcą przetrwać samodzielnie

Koncern zaznaczył jednocześnie, że "obecnie prowadzone są działania naprawcze, które pozwolą poprawić wyniki finansowe spółki Ruch".

"Wspierane są perspektywiczne obszary, a trwale nierentowne wygaszane, by wyeliminować rosnące zobowiązania finansowe. W ramach obszaru sprzedaży detalicznej sukcesywnej likwidacji podlega sieć kiosków, których obecnie jest 128" - wyjaśnił Orlen.

Biuro prasowe koncernu wspomniało przy tym, że spółka Ruch "jest w bieżącym kontakcie z ajentami, którzy z wyprzedzeniem otrzymują informacje o wypowiedzeniach umów". "Niektórzy decydują się na odkupienie kiosku i prowadzenie działalności we własnym zakresie" - podał Orlen. Według niego taką decyzję podjęło do tej pory ok. 40 ajentów.