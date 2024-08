Orlen sprzeda Polska Press i zrestrukturyzuje Ruch? Prezes Orlenu potwierdza

10 tys. zł na uchodźcę w Polsce? Urząd do spraw cudzoziemców ujawnia kwoty

Polska Press zostanie sprzedana? Prezes Orlenu: poprzedni zarząd stracił dużo pieniędzy

- W naszej strukturze biznesu niektóre spółki się nie mieszczą, na przykład Polska Press. W związku z tym, że na inwestycji w nią i późniejszym zarządzaniu poprzedni zarząd Orlenu stracił dużo pieniędzy, my podjęliśmy decyzje, które pozwolą odzyskać przynajmniej część zmarnowanej kwoty – powiedział w wywiadzie dla PAP Biznes Ireneusz Fąfara, prezes Orlenu.

Zapowiedział, że zostanie przeprowadzona restrukturyzacja wydawnictwa.

- Widzimy potencjał w tym, żeby Polska Press przed procesem sprzedaży mogła zyskać na wartości – dodał.

Jak wyjaśnił prezes Fąfara, wydawnictwo ma duże możliwości, pozycję na rynku, klientów i dobrych, doświadczonych pracowników.

- To jego wartość. Dlatego najpierw chcemy uzdrowić funkcjonowanie Polska Press, a następnie korzystnie sprzedać – mówił prezes Orlenu.

Ruch również przejdzie restrukturyzację? Co z Orlen Paczka?

Podobnie jak Polska Press, także działalność Ruchu daleka jest od podstawowego biznesu koncernu i również ona wymaga dalszego doinwestowania operacyjnego. Mimo że Orlen przeznaczył już prawie 1 mld zł, Ruch nadal generuje straty. Dlatego trwa analiza możliwych do podjęcia działań naprawczych, które poprawią wyniki finansowe Ruchu.

W ocenie prezesa Fąfary również automaty paczkowe mogą wymagać znaczących nakładów finansowych, więc potrzebne może być poszukiwanie dla tego segmentu partnerów.

- Automaty paczkowe również nie zaliczają się do naszej podstawowej działalności. Mieszczą się w pewnym modelu funkcjonowania tylko dlatego, że uzupełniają naszą ofertę dla klientów na stacjach paliw. Dalszy ich rozwój w Grupie Orlen wymagałby jednak znaczących nakładów finansowych, dlatego analizujemy różne scenariusze – powiedział prezes Fąfara.

- Nie wykluczamy jednak, że Orlen będzie poszukiwał partnerów do rozwoju tego biznesu. Póki co, nie zapadły jednak wiążące decyzje w tej sprawie - dodał.

Ireneusz Fąfara pytany, czy Orlen rozmawia z Pocztą Polską na temat przejęcia paczkowego biznesu, odpowiedział:

- Rozmawiamy z kilkoma podmiotami na temat możliwych opcji rozwoju tego biznesu - odpowiedział Fąfara.

Prezes koncernu wskazuje, że niezależnie od możliwych scenariuszy, podejmowane są bieżące działania, których celem jest maksymalne wykorzystanie istniejących aktywów w segmencie Orlen Paczka. W kwietniu 2024 roku podjęto współpracę z GLS w zakresie udostępniania skrytek w automatach paczkowych oraz współpracę w ramach programu Allegro Delivery.

Prezes Fąfara ocenia, że zarząd powinien w tej chwili koncentrować się wyłącznie na tym, by wykorzystywać możliwości biznesowe, które ma Orlen i budować wartość firmy na przyszłość.

- Niestety, musimy dzielić naszą uwagę i czas także na wyjaśnianie nieprawidłowości, które miały miejsce w firmie w ostatnich latach. Ich skala jest porażająca. Codziennie na światło dzienne wychodzą nowe sprawy. Okazuje się, że każda duża inwestycja wymaga wnikliwej analizy, a następnie audytu, by możliwe było podjęcie odpowiedzialnej decyzji, co dalej z nią zrobić – powiedział Ireneusz Fąfara.

W tym kontekście prezes wymienia m.in. Ruch, w który poprzedni zarząd Orlen zainwestował prawie 1 mld zł, a także Polska Press, na którą wyłożono ok. 200 mln zł.

- To sprawy z ostatnich lat, których analiza zajmuje dużo czasu. Ale jest konieczna, by Orlen bez tego balastu mógł iść do przodu, rozwijać się. Wyjaśnienie wszystkich nieprawidłowości z przeszłości jest także naszą powinnością wobec akcjonariuszy Orlenu i rynku. Oczekują oni od nas zbudowania nowych, właściwych standardów działania i kultury korporacyjnej. Zapewniam, że nie zawiedziemy tych oczekiwań – deklaruje prezes Orlenu.

Zarząd Orlenu skierował już zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Dotyczą m.in. Orlen Trading Switzerland.

- Na podstawie wniosków z kontroli uważamy, że 400 mln dolarów z tej spółki zostało przekazane w sposób nieodpowiedzialny, graniczący z defraudacją, do firm, które nigdy nie powinny znaleźć się na liście współpracujących z takim koncernem, jak Orlen. Podtrzymujemy, że odzyskanie choćby części tych pieniędzy będzie bardzo trudne – powiedział prezes Ireneusz Fąfara.