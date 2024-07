Likwidacja placówek pocztowych? Orlen Paczka ma trafić do Poczty Polskiej

Zmiany w ważnym dodatku do emerytury. Sejm zadecydował

Co dalej z Pocztą Polską?

"Na obecnym etapie chcę jasno powiedzieć, że nie przewidujemy jakichś znaczących redukcji zatrudnienia (...) grupy listonoszy i grupy pracowników mających kontakt z klientami" - powiedział podczas posiedzenia Sejmu w czwartek 25 lipca wiceminister aktywów państwowych Jacek Bartmiński, odnosząc się do planów poprawy sytuacji Poczty Polskiej. "To są grupy, które chcielibyśmy objąć szczególnego rodzaju ochroną, nie z punktu widzenia prawa pracy, ale z punktu widzenia biznesowego" - dodał.

Wiceminister Bartmiński poinformowała również, że przygotowywane obecnie przez nowy zarząd Poczty Polskiej i ministra aktywów państwowych plany nie przewidują likwidacji placówek pocztowych. "Oczywiście jest możliwa zmiana rangi poszczególnych punktów, (...) nie zawsze to będą urzędy pocztowe, będą być może filie urzędów pocztowych" - doprecyzował.

Poczta Polska może przejąć Orlen Paczkę

Pytany przez posła Rafała Kasprzyka (Polska 2050) o kwestię przeniesienia Orlen Paczki do Poczty Polskiej, stwierdził że "minister aktywów państwowych nie wyklucza żadnych ruchów, które mogą pomóc Poczcie Polskiej wyjść z tej zapaści, do której została doprowadzona".

Orlen Paczka to usługa odbioru i nadawania paczek uruchomiona przez Orlen we wrześniu 2021 r. Na koniec 2023 roku do sieci "Orlen Paczka" należało 10 tys. 598 lokalizacji w Polsce, w tym 1107 stacji paliw Orlen, 512 kiosków RUCH-u, 4702 punkty partnerskie i 4277 automatów paczkowych.

Zmiana wizerunku placówek pocztowych

Bartmiński zapowiedział też poprawę wizerunku placówek pocztowych. "Chcemy przede wszystkim zlikwidować ten bazarek (...) na placówkach pocztowych. (...) Pracownicy również się wstydzą tego, w jakich warunkach pracują i to dotyczy zarówno kwestii produktowych, obwieszenie Poczty Polskiej różnego rodzaju (...) świecidełkami, gazetkami. (...) Chcemy to zmienić" - powiedział wiceszef MAP.

Poczta Polska to spółka Skarbu Państwa, największy operator pocztowy na rynku krajowym. Zatrudnia ponad 66 tys. pracowników, a jej sieć obejmuje 7,6 tys. placówek, filii i agencji pocztowych w całej Polsce. Poczta Polska na mocy decyzji prezesa UKE z 2015 roku pełni funkcję pocztowego operatora wyznaczonego do 31 grudnia 2025 r.