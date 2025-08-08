Rząd uruchomi blisko 1 mld zł na budownictwo społeczno-komunalne w przyszłym tygodniu.

Strategia rządu koncentruje się na zwiększeniu podaży mieszkań, eliminując dopłaty do kredytów.

Ministerstwo Finansów pracuje nad budżetem na 2025, priorytetem jest wsparcie budownictwa mieszkaniowego.

Miliard złotych na budownictwo społeczne – rząd ogłasza nowy program

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że w najbliższych dniach ruszy program wsparcia budownictwa społeczno-komunalnego, z budżetem sięgającym niemal miliarda złotych. Ma to na celu poprawę dostępności mieszkań dla obywateli, odpowiadając na palące potrzeby rynku mieszkaniowego.

Rząd przyjął nową strategię, która stawia na zwiększenie liczby dostępnych mieszkań. Minister Domański podkreślił, że dopłaty do kredytów mieszkaniowych nie są planowane. Celem jest stabilizacja rynku i unikanie spekulacji cenowych. Środki zostaną przekierowane na wsparcie budowy nowych lokali.

- Dopłat do kredytów nie będzie. Nie będzie REIT-ów na rynku mieszkaniowym. Natomiast to, o czym mówiłem wielokrotnie, to wspieranie tej strony podażowej. Po prostu mieszkań w Polsce musi budować się zdecydowanie więcej – zaznaczył Andrzej Domański.

REIT-y (Real Estate Investment Trusts) to fundusze inwestycyjne działające na rynku nieruchomości, umożliwiające inwestorom czerpanie zysków z najmu, sprzedaży lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności bezpośredniego zakupu budynków.

Rząd pracuje nad nowym budżetem, który uwzględni budownictwo komunalne

Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem budżetu na rok 2025. Andrzej Domański zapowiedział, że szczegóły zostaną przedstawione w sierpniu. Budżet ma uwzględniać priorytety rządu, w tym wsparcie dla budownictwa społeczno-komunalnego.

