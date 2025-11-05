RPP obniżyła stopę referencyjną o 0,25 pkt proc., co daje łącznie 1,5 pkt proc. obniżek w tym roku, pozytywnie wpływając na kredyty hipoteczne.

Przeciętna rata kredytu hipotecznego (500 000 zł na 30 lat) spadnie o 540 zł, z 3651 zł do 3111 zł, choć zmiana będzie odczuwalna w ciągu kilku miesięcy.

Obniżki stóp procentowych zwiększają zdolność kredytową, np. dla pary z dochodem 12 000 zł netto dostępna kwota kredytu wzrosła z 758 000 zł do ok. 910 000 zł.

Mimo obniżek, kredyty hipoteczne wciąż są drogie (większość ofert powyżej 6% oprocentowania), a kolejna obniżka jest potrzebna do osiągnięcia „normalnego” poziomu

O ile spadnie rata kredytu hipotecznego po obniżce stóp?

Zgodnie z rynkowymi prognozami, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) obniżyła stopę referencyjną o 0,25 punktu procentowego. To kontynuacja cyklu luzowania polityki pieniężnej, który w tym roku obniżył już łączne stopy procentowe o 1,5 pkt. proc. Decyzja ta bezpośrednio przekłada się na wysokość rat kredytów o zmiennym oprocentowaniu.

Jakich oszczędności mogą spodziewać się kredytobiorcy? "W przypadku przeciętnego kredytu, czyli na kwotę 500 000 zł z okresem spłaty 30 lat, rata spadnie z poziomu 3 651 zł (przed obniżką majową) do 3 111 zł (po obniżce listopadowej)" – wylicza Jarosław Sadowski. W sumie miesięczna rata obniży się więc o 540 zł, co jest bardzo dobrą wiadomością dla budżetów domowych obciążonych kredytem. Należy jednak uzbroić się w cierpliwość. "Zmiana nie nastąpi od razu. Banki zwykle aktualizują oprocentowanie zmienne raz na 3 lub raz na 6 miesięcy, więc część kredytobiorców wciąż czeka na spadek rat wynikający z obniżek wrześniowej i październikowej" – tłumaczy dyrektor z Rankomat.

Jak zmieni się zdolność kredytowa Polaków?

Jak wyjaśnia Jarosław Sadowski, niższe stopy procentowe to nie tylko niższa rata kredytu, ale także większa dostępność finansowania. Kiedy banki widzą, że potencjalne miesięczne obciążenie klienta spada, są skłonne pożyczyć mu więcej pieniędzy przy tych samych dochodach. Właśnie dlatego rośnie zdolność kredytowa.

Skalę tej zmiany widać na konkretnym przykładzie. "Jeszcze na początku 2025 r. para z łącznym dochodem 12 000 zł netto mogła liczyć na kredyt w wysokości ok. 758 000 zł" – przypomina ekspert. Dzięki dotychczasowym cięciom stóp procentowych, obecnie dostępna kwota wzrosła do ok. 886 000 zł, czyli o 127 000 zł więcej, a po listopadowej obniżce może wzrosnąć do ok. 910 000 zł. Taki wzrost zdolności kredytowej otwiera przed wieloma rodzinami nowe możliwości na rynku nieruchomości.

Czy stopy procentowe spadną jeszcze bardziej?

Wszystko wskazuje na to, że listopadowa decyzja RPP to nie koniec cyklu obniżek. "Z notowań kontraktów terminowych wynika, że w ciągu najbliższych sześciu miesięcy stopa referencyjna może spaść do 3,75%" – prognozuje Jarosław Sadowski. Gdyby ten scenariusz się zrealizował, rata analizowanego kredytu na 500 tys. zł spadłaby do poziomu ok. 2 950 zł. Mimo tych optymistycznych prognoz, ekspert studzi emocje.

"Zdecydowana większość ofert nawet po listopadowej obniżce nadal będzie miała oprocentowanie przekraczające 6%, co stanowi pewną granicę między kredytem drogim a tanim" – analizuje Jarosław Sadowski. Jak podsumowuje dyrektor Departamentu Analiz Rankomat, dopiero kolejna obniżka może sprowadzić średnie oprocentowanie kredytów do poziomu, który będzie można uznać za w miarę "normalny" i zbliżony do warunków sprzed okresu wysokiej inflacji.

Pieniądze to nie wszystko | Marcin Zieliński