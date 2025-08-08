PCK likwiduje kontenery na ubrania! Organizacja wprowadza nowy model zbiórki odzieży

Beata Lekszycka
Beata Lekszycka
Marta Kowalska
2025-08-08 9:56

Polski Czerwony Krzyż wycofuje kontenery na ubrania z polskich ulic. Powodem są nowe przepisy i koniec współpracy z operatorem Wtórpol - pisze Onet. W Warszawie ruszył pilotaż DOBROsklepu, w którym można przekazywać ubrania i sprzęty, a dochód z ich sprzedaży wspiera osoby potrzebujące.

PCK, zużyte ubrania

i

Autor: Shutterstock
Super Biznes SE Google News
  • Charakterystyczne pojemniki PCK na odzież znikają z polskich ulic po wypowiedzeniu umowy przez operatora Wtórpol.
  • Zmiany w przepisach dotyczących klasyfikacji tekstyliów od 2025 roku utrudniły dotychczasowy model zbiórki.
  • PCK testuje w Warszawie innowacyjny model zbiórki odzieży i sprzętu domowego poprzez DOBROsklep.
  • Czy nowy pilotażowy projekt PCK zastąpi tradycyjne kontenery i pozwoli organizacji kontynuować misję pomocy?

Kontenery PCK znikają z polskich ulic

Przez lata pojemniki na odzież z logo PCK były charakterystycznym elementem w przestrzeni miejskiej. Pozwalały łatwo przekazywać niepotrzebne ubrania, które po sprzedaży finansowały działania charytatywne. Teraz jednak Wtórpol – dotychczasowy operator odpowiedzialny za logistykę i sprzedaż zebranych tekstyliów – wypowiedział umowę. Oznacza to stopniowe znikanie kontenerów z ulic polskich miast.

Nowe przepisy zmieniły zasady zbiórki odzieży

PCK poinformowało, że powodem zakończenia współpracy są przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku, które wprowadziły nowe zasady klasyfikowania i gospodarowania tekstyliami. Zmiany te utrudniły dotychczasowy model zbiórki.

Mimo tego organizacja deklaruje, że nie rezygnuje z misji. „Jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, organizacjami, firmami oraz partnerami lokalnymi i ogólnopolskimi, którzy podzielają nasze cele i wartości” – podkreśla Polski Czerwony Krzyż.

DOBROsklep – nowa forma pomocy w Warszawie

Według ustaleń „Gazety Wyborczej”, w stolicy PCK rozpoczęło testy innowacyjnego modelu zbiórki odzieży. W ramach pilotażu działa DOBROsklep, do którego mieszkańcy mogą przynieść ubrania w dobrym stanie, sprzęt AGD oraz elementy wyposażenia domu.

Jak wyjaśnia Michał Mikołajczyk z zarządu głównego PCK: „To miejsce, do którego każdy może przynieść i oddać bezpłatnie używaną, ale wciąż będącą w dobrym stanie odzież, ale również sprzęty AGD, wyposażenie domu, które następnie w sklepie są sprzedawane, a dochód przeznaczany na pomoc potrzebującym i wsparcie instytucji pomocowych, z którymi współpracujemy”.

Szansa na rozwój nowego modelu

Pilotaż DOBROsklepu pozwoli ocenić, czy taka forma zbiórki darów jest efektywna i łatwa do wdrożenia w innych miastach. Jeśli projekt się sprawdzi, może stać się ogólnopolskim standardem, zastępującym znikające kontenery PCK. Organizacja liczy, że dzięki zaangażowaniu społeczności i nowym rozwiązaniom nadal będzie mogła udzielać pomocy na szeroką skalę.

Pieniądze to nie wszystko - dr Sławomir Dudek

Polecany artykuł:

Skarbówka zwraca pieniądze emerytom! Seniorze, tyle wpłynie na konto
QUIZ PRL. Pewex w PRL - okno na Zachód. Jak dobrze znasz sklepy marzeń?
Pytanie 1 z 15
Na bazie jakich sklepów powołano do życia Przedsiębiorstwo Eksportu Wewnętrznego „Pewex”?
Zakupy Pewex Baltona
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PCK
SEGREGACJA ŚMIECI