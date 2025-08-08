Charakterystyczne pojemniki PCK na odzież znikają z polskich ulic po wypowiedzeniu umowy przez operatora Wtórpol.

Zmiany w przepisach dotyczących klasyfikacji tekstyliów od 2025 roku utrudniły dotychczasowy model zbiórki.

PCK testuje w Warszawie innowacyjny model zbiórki odzieży i sprzętu domowego poprzez DOBROsklep.

Czy nowy pilotażowy projekt PCK zastąpi tradycyjne kontenery i pozwoli organizacji kontynuować misję pomocy?

Kontenery PCK znikają z polskich ulic

Przez lata pojemniki na odzież z logo PCK były charakterystycznym elementem w przestrzeni miejskiej. Pozwalały łatwo przekazywać niepotrzebne ubrania, które po sprzedaży finansowały działania charytatywne. Teraz jednak Wtórpol – dotychczasowy operator odpowiedzialny za logistykę i sprzedaż zebranych tekstyliów – wypowiedział umowę. Oznacza to stopniowe znikanie kontenerów z ulic polskich miast.

Nowe przepisy zmieniły zasady zbiórki odzieży

PCK poinformowało, że powodem zakończenia współpracy są przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2025 roku, które wprowadziły nowe zasady klasyfikowania i gospodarowania tekstyliami. Zmiany te utrudniły dotychczasowy model zbiórki.

Mimo tego organizacja deklaruje, że nie rezygnuje z misji. „Jesteśmy otwarci na współpracę z samorządami, organizacjami, firmami oraz partnerami lokalnymi i ogólnopolskimi, którzy podzielają nasze cele i wartości” – podkreśla Polski Czerwony Krzyż.

DOBROsklep – nowa forma pomocy w Warszawie

Według ustaleń „Gazety Wyborczej”, w stolicy PCK rozpoczęło testy innowacyjnego modelu zbiórki odzieży. W ramach pilotażu działa DOBROsklep, do którego mieszkańcy mogą przynieść ubrania w dobrym stanie, sprzęt AGD oraz elementy wyposażenia domu.

Jak wyjaśnia Michał Mikołajczyk z zarządu głównego PCK: „To miejsce, do którego każdy może przynieść i oddać bezpłatnie używaną, ale wciąż będącą w dobrym stanie odzież, ale również sprzęty AGD, wyposażenie domu, które następnie w sklepie są sprzedawane, a dochód przeznaczany na pomoc potrzebującym i wsparcie instytucji pomocowych, z którymi współpracujemy”.

Szansa na rozwój nowego modelu

Pilotaż DOBROsklepu pozwoli ocenić, czy taka forma zbiórki darów jest efektywna i łatwa do wdrożenia w innych miastach. Jeśli projekt się sprawdzi, może stać się ogólnopolskim standardem, zastępującym znikające kontenery PCK. Organizacja liczy, że dzięki zaangażowaniu społeczności i nowym rozwiązaniom nadal będzie mogła udzielać pomocy na szeroką skalę.

