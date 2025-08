Prace nad CPK nabrały tempa, a spółka podpisała umowy na ponad 5,2 mld zł od stycznia 2024 roku.

Projekt budowlany terminala pasażerskiego i dworca kolejowego jest gotowy, a spółka przygotowuje wnioski o pozwolenie na budowę.

Spółka pozyskała ponad 80 ze 201 działek pod budowę kolei dużych prędkości oraz wznowiła program nabyć nieruchomości pod lotnisko.

Realny termin otwarcia lotniska to koniec 2032 roku, a wkrótce zostanie opublikowany "druzgocący raport" NIK.

Miliardowe umowy i przyspieszenie prac nad Centralnym Portem Komunikacyjnym

Podczas konferencji prasowej w Ministerstwie Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK, Maciej Lasek, przedstawił najnowsze informacje dotyczące postępów w realizacji projektu. Z jego słów wynika, że prace nad flagową inwestycją infrastrukturalną w Polsce weszły w nową, dynamiczną fazę. "Inwestycje CPK wyraźnie przyspieszyły. Od stycznia 2024 roku Spółka podpisała do dzisiaj 175 dużych umów na kwotę ponad 5 mld 235 mln złotych" – poinformował Lasek.

Kwota ta obrazuje skalę zaangażowania i intensyfikację działań w ostatnich miesiącach. Najnowsze dane przedstawione przez pełnomocnika rządu wskazują, że kluczowe inwestycje CPK nabrały bezprecedensowego tempa, czego dowodem jest podpisanie od stycznia 175 umów o wartości ponad 5,2 mld złotych.

Podpisane kontrakty obejmują szeroki zakres działań, od zaawansowanych prac projektowych, przez badania geologiczne, aż po prace przygotowawcze w terenie, które są niezbędne do rozpoczęcia głównych robót budowlanych.

Projekt terminala gotowy. Kiedy wniosek o pozwolenie na budowę?

Przełomem, który nadaje realnych kształtów całej inwestycji, jest finalizacja kluczowego etapu projektowego. Jak poinformował pełnomocnik rządu, spółka jest już w posiadaniu projektu budowlanego terminala pasażerskiego oraz zintegrowanego z nim dworca kolejowego. To kamień milowy, na który czekało całe otoczenie projektu.

"W ciągu ostatnich dni spółka CPK odebrała od master architekta projekt budowlany nowego terminala pasażerskiego i dworca kolejowego. Obecnie spółka przygotowuje dokumentację do złożenia do Wojewody Mazowieckiego wniosków o pozwolenia na budowę" – przekazał Maciej Lasek podczas konferencji.

Odebranie projektu budowlanego i przygotowanie wniosku o pozwolenie to kluczowy krok, który bezpośrednio poprzedza fizyczne rozpoczęcie budowy CPK. Złożenie kompletu dokumentów u wojewody będzie formalnym zwieńczeniem wielomiesięcznych prac i otworzy drogę do uzyskania ostatecznej zgody na start robót.

Harmonogram i kluczowe etapy: co dalej z budową CPK?

Ogłoszone przez pełnomocnika rządu informacje rysują klarowną ścieżkę dalszych działań. Choć podczas konferencji nie przedstawiono szczegółowego kalendarza prac budowlanych, sekwencja najbliższych kroków jest już jasna i koncentruje się na finalizacji formalności. Kluczowym i najpilniejszym zadaniem dla spółki CPK jest teraz przygotowanie i złożenie kompletnego wniosku o pozwolenie na budowę do Wojewody Mazowieckiego.

"Jeśli ktoś, np. pan Horała [pełnomocnik rządu PiS ds. CPK] czy pan Wild [prezes spółki CPK do 2023 r.], mówił, że lotnisko czy nowe linie kolejowe będą gotowe do 2027 r., to było sprzedawanie bajek. Nie mieli podstawowych dokumentów ani decyzji - przypomniał Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury, który w 2020 r. zrezygnował ze stanowiska prezesa spółki CPK. - Bajki i iluzje odkładamy na bok. Nie zajmujemy się czymś, co jest niewykonalne. Wydawanie publicznych pieniędzy zobowiązuje nas, byśmy mówili o realiach, bazując na liczbach, które powinny być podstawą podejmowania decyzji".

Uzyskanie tej kluczowej decyzji administracyjnej uruchomi lawinę kolejnych działań, w tym przetargi na wybór generalnego wykonawcy i mobilizację ciężkiego sprzętu na placu budowy. Miliardowe inwestycje CPK w kontrakty i zakończone prace projektowe stanowią solidny fundament, który ma zapewnić płynne przejście do etapu realizacji po otrzymaniu niezbędnych zgód.

Koniec 2032 roku, jeśli chodzi o otwarcie lotniska i pierwszej linii kolei dużych prędkości z Warszawy do Łodzi to cel ambitny, ale realny. Każdy, kto próbuje wciskać iluzje, bardziej sabotuje, niż go przyspiesza. Nie chcemy, żeby CPK stało się drugim Radomiem, czyli lotniskiem za 850 mln zł, z którego nikt nie chce latać. Tak wyglądają nieprzemyślane inwestycje -stwierdził we wtorek Maciej Lasek, obecny pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury. .

Według Macieja Laska spółka CPK pozyskała ponad 80 z 201 działek potrzebnych pod budowę kolei dużych prędkości między Warszawą a Łodzią, a 191 właścicieli nieruchomości zgłosiło się do programu dobrowolnych nabyć. Podobny program dotyczący samego lotniska w Baranowie został wznowiony i spółka CPK kupiła ponad 2100 działek o łącznej powierzchni przekraczającej 2 tys. hektarów. To 52 proc. terenu wskazanego w styczniu 2025 r. we wniosku o decyzję lokalizacyjną dla lotniska.

Jednocześnie podczas konferencji prasowej, Lasek zapowiedział, że jeszcze w te wakacje zostanie opublikowany "druzgocący raport" NIK, związany z tym projektem.

