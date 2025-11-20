Zysk netto Grupy Orlen za trzy kwartały wyniósł 8,094 mld zł, co stanowi wzrost o ponad 5 mld zł rok do roku.

W trzecim kwartale koncern wypracował 61 mld zł przychodów i 8,9 mld zł EBITDA LIFO, potwierdzając swoją siłę finansową.

Orlen poczynił rekordowe inwestycje w trzecim kwartale, przekraczające 21 mld zł, na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Koncern jest najszybciej rosnącą firmą w Europie i drugą na świecie w sektorze paliwowo-energetycznym, z ponad 110% wzrostem wartości giełdowej

Rekordowy zysk i rosnące przychody Grupy Orlen

Grupa Orlen przedstawiła skonsolidowany raport kwartalny, który pokazuje znakomitą kondycję finansową koncernu. Po trzech kwartałach bieżącego roku spółka może pochwalić się wynikiem, który robi wrażenie nie tylko na inwestorach, ale i na całej branży. Najważniejsza informacja dotyczy zysku netto, który dynamicznie wzrósł w porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku.

Zgodnie z oficjalnym komunikatem, wynik finansowy spółki jest solidny na wielu poziomach. W samym trzecim kwartale tego roku Grupa Orlen wypracowała przychody na poziomie 61 mld zł. Równie imponująco wygląda wskaźnik EBITDA LIFO, który wyniósł 8,9 mld zł, a przepływy pieniężne z działalności operacyjnej osiągnęły 8,2 mld zł. Zgodnie z opublikowanym raportem skonsolidowanym, zysk Grupy Orlen osiągnął za trzy kwartały tego roku 8 mld 94 mln zł, co stanowi wzrost o ponad 5 mld zł w ujęciu rocznym. Warto podkreślić, że wynik ten został osiągnięty po uwzględnieniu znaczących obciążeń podatkowych. Jak czytamy w raporcie giełdowym: „Po uwzględnieniu obciążeń podatkowych w kwocie 5 mld 38 mln zł wynik netto Grupy Orlen osiągnął wartość 8 mld 94 mln zł i był wyższy o 5 mld 82 mln zł rok do roku”.

Dlaczego Orlen jest najszybciej rosnącą firmą w Europie?

Tak dobre rezultaty nie pozostały bez komentarza zarządu spółki. Prezes Orlenu, Ireneusz Fąfara, nie kryje zadowolenia z osiągniętych wskaźników, podkreślając, że świadczą one o sile i stabilności koncernu nawet w wymagającym otoczeniu gospodarczym. Jego zdaniem to dowód na skuteczność obranej strategii i zdolność do adaptacji. „Bardzo dobre wyniki trzeciego kwartału potwierdzają, że jesteśmy silni i odporni nawet w trudniejszym otoczeniu” – stwierdził prezes Fąfara.

To jednak nie koniec pozytywnych wiadomości. Wzrost wartości spółki na giełdzie jest wręcz spektakularny. Prezes Ireneusz Fąfara podkreślił, że doskonałe wyniki finansowe Orlenu są dowodem na odporność koncernu na trudniejsze warunki rynkowe i potwierdzają jego silną pozycję. W swoim komentarzu przytoczył dane, które stawiają polski koncern w światowej czołówce. „Od początku roku nasza wartość giełdowa wzrosła o ponad 110 proc., co czyni nas najszybciej rosnącą firmą w Europie i drugą na świecie wśród koncernów paliwowo-energetycznych z Global Fortune 500” – powiedział prezes, co zostało zacytowane w komunikacie prasowym koncernu. Taki wzrost to jasny sygnał dla rynku, że inwestorzy wierzą w długoterminowy potencjał Grupy Orlen.

Jakie są historyczne inwestycje Orlenu?

Potężne zyski umożliwiają realizację ambitnych planów rozwojowych. Zarząd koncernu deklaruje, że wypracowane środki są reinwestowane w projekty kluczowe dla przyszłości spółki i całej polskiej gospodarki. Jak podkreślił prezes Fąfara, w trzecim kwartale tego roku wydatki w Grupie Orlen „na inwestycje wzmacniające bezpieczeństwo energetyczne Polski były historycznie najwyższe”. Według wyliczeń koncernu, nakłady inwestycyjne przekroczyły 21 mld zł. Tak duży kapitał skierowany na rozwój infrastruktury i technologii energetycznych ma nie tylko wzmacniać pozycję rynkową Orlenu, ale również budować niezależność energetyczną kraju, co w obecnej sytuacji geopolitycznej ma fundamentalne znaczenie. Historyczne inwestycje, finansowane z rekordowych zysków, mają być zatem gwarantem stabilności i dalszego, dynamicznego rozwoju multienergetycznego giganta.

