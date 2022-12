21 dni urlopu dla seniorów na koszt państwa! Kto skorzysta?

Sanatorium z KRUS dla emerytowanych rolników

Wyjazd do sanatorium kusi wiele osób. Aby móc się kurować za niewielkie pieniądze w ramach publicznej służby zdrowia, trzeba spełnić kilka warunków. Podstawą wyjazdu do sanatorium na leczenie uzdrowiskowe jest skierowanie/wniosek od lekarza pierwszego kontaktu. Okazuje się jednak, że korzystanie z takiego leczenia sanatoryjnego na koszt państwa niektórzy mieli utrudnione. Jak to możliwe? W tej grupie są rolnicy, którzy chcieliby skorzystać z leczenia uzdrowiskowego właśnie na koszt państwa. Prawo do skorzystania z finansowanego przez KRUS wyjazdu do sanatorium mają osoby, które są zagrożone utratą całkowitej zdolności do pracy w gospodarstwie lub są uznane okresowo za całkowicie niezdolne do pracy, przy czym odbyta rehabilitacja mogłaby przyczynić się do odzyskania zdolności do pracy. Zatem jest to grupa dość mocno zawężona, bo na przykład emerytom taki wyjazd się nie należy. Ale niebawem ma to się zmienić.

15 czerwca 2022 roku zmieniono ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Niektóre jej zapisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Będzie zielone świtało na uzdrowiskowe leczenie dla emerytów-rolników. Turnus taki ma trwać maksymalnie 21 dni. Procedura kwalifikacji ma być podobna do tej obowiązującej w NFZ. Lekarz pierwszego kontaktu wypełni wniosek o rehabilitację leczniczą. Wypełniony dokument należy dostarczyć do oddziału KRUS.

