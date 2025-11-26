Stopa bezrobocia w październiku 2025 r. według GUS pozostała na poziomie 5,6%.

Badanie BAEL wykazało wzrost stopy bezrobocia w III kwartale 2025 r. do 3,1%.

Najniższe bezrobocie dotyczy osób z wyższym wykształceniem (1,5%).

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił najnowsze dane dotyczące bezrobocia w Polsce. W październiku 2025 roku stopa bezrobocia utrzymała się na poziomie 5,6%, co oznacza brak zmian w porównaniu z poprzednim miesiącem. Z kolei Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wcześniej prognozowało taki sam wynik.

Według GUS, liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 867,3 tys., co stanowi niewielki wzrost w porównaniu do 866,1 tys. w poprzednim miesiącu. Jednocześnie, liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych spadła z 121,4 tys. do 114,6 tys.

Według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności bezrobocie wzrosło w III kwartale 2025 roku

Bardziej szczegółowe spojrzenie na rynek pracy oferuje Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). W III kwartale 2025 roku stopa bezrobocia liczona według BAEL wyniosła 3,1%, co oznacza wzrost w porównaniu do 2,8% w poprzednim kwartale oraz 2,9% w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Współczynnik aktywności zawodowej w III kwartale 2025 roku wyniósł 59,0%, co stanowi wzrost w porównaniu do 58,3% w poprzednim kwartale. Wskaźnik zatrudnienia również wzrósł, osiągając poziom 57,2% wobec 56,7% poprzednio.

Najwyższą stopę bezrobocia odnotowano wśród osób najmłodszych, w grupie wiekowej 15-24 lata. Wyniosła ona 12,4%. Dla osób w wieku 25-34 lata stopa bezrobocia wyniosła 4,0%, w wieku 35-44 lata – 2,0%, a w grupie osób w wieku 45-59/64 lata – 2,3%.

Wykształcenie a bezrobocie

W najlepszej sytuacji pozostają osoby z wykształceniem wyższym. Stopa bezrobocia w tej grupie jest najniższa i w III kwartale 2025 roku wyniosła 1,5%. Dla osób posiadających wykształcenie policealne lub średnie zawodowe/branżowe stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie 3,2%, a dla posiadających wykształcenie zasadnicze zawodowe/branżowe – 3,9%.

W grupie osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stopa bezrobocia w analizowanym kwartale wyniosła 5,4%. Najwyższa stopa bezrobocia – 10,0% dotyczyła populacji osób z najniższym poziomem wykształcenia, tj. z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym.

Statystyki bezrobocia w III kwartale 2025 roku

W III kwartale 2025 roku liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15-89 lat wyniosła 17.923 tys., z tego: 17.361 tys. stanowili pracujący, natomiast 562 tys. – bezrobotni. Populacja biernych zawodowo w tej grupie wieku liczyła 12.440 tys. osób.

Zbiorowość aktywnych zawodowo znacznie zwiększyła się w stosunku do II kwartału 2025 roku (o 222 tys. osób, tj. o 1,3%), a także w odniesieniu do III kwartału 2024 roku (o 125 tys., tj. o 0,7%). Współczynnik aktywności zawodowej dla populacji osób w wieku 15-89 lat wyniósł 59,0% i zwiększył się zarówno w porównaniu z II kwartałem 2025 roku (o 0,7 p. proc.), jak i z III kwartałem 2024 roku (o 0,4 p. proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej był wyższy dla mężczyzn niż kobiet – w III kwartale 2025 roku: 65,8% wobec 52,8% (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym to 82,5% dla ogółu populacji w tym wieku: 84,8% w przypadku mężczyzn i 79,9% w przypadku kobiet). Analogiczne wskaźniki dla mieszkańców miast oraz mieszkańców wsi wyniosły odpowiednio: 59,4% i 58,5% (w wieku produkcyjnym: 84,4% i 79,8%).

W III kwartale 2025 roku populacja pracujących w wieku 15-89 lat liczyła 17.361 tys. osób i zwiększyła się zarówno w odniesieniu do II kwartału 2025 roku (o 163 tys. osób, tj. o 0,9%), jak i do III kwartału 2024 roku (o 84 tys. osób, tj. o 0,5 proc). Liczba osób pracujących w wieku produkcyjnym w III kwartale 2025 roku wyniosła 16.505 tys. W porównaniu z II kwartałem 2025 roku odnotowano wzrost tej grupy osób - o 113 tys., tj. o 0,7 proc. natomiast względem III kwartału 2024 roku - wzrost o 46 tys. osób, tj. o 0,3 proc.

Wyniki BAEL wskazują m.in., że w III kwartale 2025 r.:

16.077 tys. osób (tj. 92,6%) wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1.283 tys. (tj. 7,4%) pracowało w niepełnym wymiarze czasu.

W sektorze prywatnym pracowało 13.067 tys. osób, co stanowiło 75,3% wszystkich pracujących, a w sektorze publicznym 4.294 tys. osób – 24,7% ogółu pracujących.

Średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wyniosła 39,4 godzin.

Zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (83,7%, tj. 11.802 tys. osób).

