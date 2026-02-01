Każdy wniosek o zmianę terminu NFZ traktuje jako rezygnację z dotychczasowego wyjazdu

Do przesunięcia terminu wymagane są dokumenty potwierdzające przyczyny niemożności wyjazdu

Wnioski należy składać przed rozpoczęciem turnusu, jak najszybciej po stwierdzeniu przeszkody

Przyspieszenie wyjazdu możliwe jest tylko po 18 miesiącach od ostatniego pobytu

Jak przesunąć termin w sanatorium NFZ – procedura krok po kroku

Zmiana terminu pobytu w sanatorium finansowanego przez NFZ wymaga przemyślanej procedury. Pierwszym krokiem jest złożenie pisemnej rezygnacji z wyznaczonego turnusu do oddziału NFZ, który wydał skierowanie. Do rezygnacji trzeba dołączyć wniosek o wyznaczenie nowego terminu z dokładnym opisem przyczyn uniemożliwiających wyjazd.

NFZ rozpatruje każdy przypadek indywidualnie. Bez odpowiedniego uzasadnienia i dokumentacji wniosek zostanie potraktowany jako całkowita rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego.

Jakie dokumenty są potrzebne do zmiany terminu sanatorium NFZ

Do wniosku o przesunięcie terminu należy dołączyć dokumenty potwierdzające podane przyczyny. Akceptowana dokumentacja obejmuje:

Aktualną dokumentację medyczną przy problemach zdrowotnych

Potwierdzenie zaplanowanej wizyty u lekarza specjalisty lub operacji

Dokumenty dotyczące wydarzeń rodzinnych – zaświadczenia o ślubie, chrzcinach czy zgonie

Potwierdzenie wcześniej zaplanowanego wyjazdu służbowego lub prywatnego

Dokumenty sądowe lub urzędowe związane z wcześniejszymi zobowiązaniami

Kompletna dokumentacja zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku. NFZ weryfikuje zasadność każdego zgłoszenia przed wyznaczeniem nowego terminu.

Termin składania dokumentów i rozpatrywanie wniosku

Dokumenty należy złożyć jak najszybciej po stwierdzeniu niemożności uczestnictwa w turnusie, koniecznie przed jego rozpoczęciem. Wczesne powiadomienie NFZ pozwala udostępnić zwolnione miejsce innym pacjentom oczekującym na leczenie.

Po otrzymaniu kompletnych dokumentów oddział NFZ weryfikuje zasadność zgłoszenia. Przy pozytywnej decyzji zostaje wyznaczony nowy termin pobytu. W przypadku odmowy dokumentacja medyczna wraca do lekarza, który wystawił pierwotne skierowanie.

Kiedy można przyspieszyć wyjazd do sanatorium NFZ w 2026 roku

Pacjenci oczekujący w kolejce mogą złożyć wniosek o przyspieszenie realizacji skierowania. Warunkiem jest upływ minimum 18 miesięcy od zakończenia ostatniego pobytu w sanatorium.

Decydując się na przyspieszenie, trzeba być gotowym na wyjazd w bardzo krótkim terminie. NFZ może wyznaczyć turnus nawet w ciągu 14 dni od momentu przydzielenia miejsca. Dlatego przed złożeniem wniosku warto upewnić się, że dysponujemy elastycznością czasową i jesteśmy przygotowani na nagły wyjazd.

