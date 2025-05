i Autor: shutterstock Sanatorium dla seniora. Czy można wyjechać do sanatorium z mężem lub żoną?

Sanatorium dla seniora

Czy można wyjechać do sanatorium z mężem lub żoną?

Pobyt w sanatorium to dla seniorów nie tylko szansa na poprawę zdrowia, ale również okazja do spędzenia czasu z bliską osobą. Choć wyjazd do uzdrowiska jest przede wszystkim formą leczenia, istnieją możliwości zorganizowania wspólnego pobytu dla małżeństw lub przyjaciół. Wyjaśniamy, jakie warunki należy spełnić, by wyjechać razem, jak przygotować skuteczny wniosek do NFZ oraz jakie korzyści zdrowotne i emocjonalne płyną z takiego rozwiązania.