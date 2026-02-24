Kursy walut [24.02.2026]. Spore zamieszanie z dolarem na rynku

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-02-24 10:02

Kursy walut 24.02.2026. Za euro (EUR) zapłacimy 4,22 zł; za dolara (USD) 3,58 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,63 zł, a za funta szterlinga (GBP) 4,83 zł. Polska waluta rano zalicza spore wahania, szczególnie względem dolara.

Banknot 100-dolarowy z wizerunkiem Benjamina Franklina, otoczony banknotami 20-złotowymi z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. Układ banknotów symbolizuje wahania kursów walut, o których przeczytasz na Super Biznes.

i

Banknot 100-dolarowy z wizerunkiem Benjamina Franklina, otoczony banknotami 20-złotowymi z wizerunkiem Bolesława Chrobrego. Układ banknotów symbolizuje wahania kursów walut, o których przeczytasz na Super Biznes.

Kursy walut 24.02.2026

Kursy walut 24.02.2026. Dolar zaliczył niemałą huśtawkę, od 3,5808 na zamknięciu do dobicia do 3,59 zł (dokładnie 3,5883). Po 7 znowu spadł do 3,5820; potem znowu zaczął atakować granicę 3,59 zł (z kursem 3,5869), po czym znowu spadł do 3,5831.

Z kolei kurs złotego i franka na zamknięciu wynosił 4,6227; Kurs spadał do 4,6184 rano, po czym zaliczył znaczny wzrost do 4,6268 i wygląda na to, że może zaatakować granicę do 4,63 zł.

Spore wahania zaliczył także funt szterling. Na zamknięciu kurs pary funt/złoty wynosił 4,8331; nad ranem brytyjska waluta wzrosła do 4,8389; blisko granicy 4,84 zł. Później brytyjska waluta zaliczyła spadek do 4,8305 i odbiła znowu do 4,8328.

Stosunkowo stabilne było euro. Kurs pary euro-złoty wynosił 4,2221 na zamknięciu. Nad ranem nieznacznie wzrósł, po czym po 7 zaliczył spadek do 4,2202. Później znowu kurs wzrósł do 4,2237. Niemniej euro utrzymuje się cały czas w okolicach 4,22 zł.

Kursy walut 24.02.2026 [FOREX 09:40]

  • EUR/PLN 4,2237
  • USD/PLN 3,5831
  • CHF/PLN 4,6268
  • GBP/PLN 4,8328

Co wpłynie na kursy walut 24.02.2026?

Dla funta szterlinga istotne mogą być dane z sondażu handlu dystrybucyjnego CBI. Z kolei na kurs dolara wpłynąć mogą dane z Indeksu Redbook, indeksu zatrudnienia, wskaźnika cen domów, a także sytuacja geopolityczna związana zarówno z Iranem, jak i Meksykiem.

Dla euro istotne będzie zaplanowane na wieczór przemówienie prezes ECB Christine Lagarde.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

GUS opublikował dane o PKB w IV kwartale. Minister finansów: gospodarka wrzucił…
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KURSY WALUT