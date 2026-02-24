Kursy walut [24.02.2026]. Spore zamieszanie z dolarem na rynku

Kursy walut 24.02.2026

Kursy walut 24.02.2026. Dolar zaliczył niemałą huśtawkę, od 3,5808 na zamknięciu do dobicia do 3,59 zł (dokładnie 3,5883). Po 7 znowu spadł do 3,5820; potem znowu zaczął atakować granicę 3,59 zł (z kursem 3,5869), po czym znowu spadł do 3,5831.

Z kolei kurs złotego i franka na zamknięciu wynosił 4,6227; Kurs spadał do 4,6184 rano, po czym zaliczył znaczny wzrost do 4,6268 i wygląda na to, że może zaatakować granicę do 4,63 zł.

Spore wahania zaliczył także funt szterling. Na zamknięciu kurs pary funt/złoty wynosił 4,8331; nad ranem brytyjska waluta wzrosła do 4,8389; blisko granicy 4,84 zł. Później brytyjska waluta zaliczyła spadek do 4,8305 i odbiła znowu do 4,8328.

Stosunkowo stabilne było euro. Kurs pary euro-złoty wynosił 4,2221 na zamknięciu. Nad ranem nieznacznie wzrósł, po czym po 7 zaliczył spadek do 4,2202. Później znowu kurs wzrósł do 4,2237. Niemniej euro utrzymuje się cały czas w okolicach 4,22 zł.

Kursy walut 24.02.2026 [FOREX 09:40]

EUR/PLN 4,2237

4,2237 USD/PLN 3,5831

3,5831 CHF/PLN 4,6268

4,6268 GBP/PLN 4,8328

Co wpłynie na kursy walut 24.02.2026?

Dla funta szterlinga istotne mogą być dane z sondażu handlu dystrybucyjnego CBI. Z kolei na kurs dolara wpłynąć mogą dane z Indeksu Redbook, indeksu zatrudnienia, wskaźnika cen domów, a także sytuacja geopolityczna związana zarówno z Iranem, jak i Meksykiem.

Dla euro istotne będzie zaplanowane na wieczór przemówienie prezes ECB Christine Lagarde.

Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz