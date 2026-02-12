GUS opublikował dane o PKB w IV kwartale. Minister finansów: gospodarka wrzuciła wyższy bieg

Wzrost PKB Polski w IV kwartale 2025 r. wyniósł 4,0% rdr, co jest najlepszym wynikiem od ponad trzech lat.

Minister finansów Andrzej Domański ocenił, że Polska jest najszybciej rosnącą dużą gospodarką w UE.

Głównym źródłem wzrostu była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o ponad 4% rok do roku.

Ekonomiści prognozują dalszy wzrost gospodarczy w 2026 roku, napędzany konsumpcją i inwestycjami.

GUS: wzrost PKB w IV kwartale 2025 roku

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił szybki szacunek, z którego wynika, że PKB Polski w IV kwartale 2025 roku wzrósł o 4,0% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Dla porównania, w III kwartale 2025 roku wzrost ten wyniósł 3,8%. W ujęciu kwartalnym, PKB w IV kwartale wzrósł o 1,0%, po wzroście o 0,9% w poprzednim kwartale.

Wcześniejsze dane GUS wskazywały, że w całym 2025 roku PKB Polski zwiększył się o 3,6%. Pełne dane dotyczące PKB w IV kwartale 2025 roku zostaną opublikowane przez GUS 2 marca.

Minister finansów: gospodarka wrzuciła wyższy bieg

Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, pozytywnie ocenił dane GUS, podkreślając, że wzrost polskiego PKB na poziomie 4% na koniec 2025 roku jest najlepszym wynikiem od ponad trzech lat.

- Nasza gospodarka wrzuciła wyższy bieg - 4 proc. wzrostu PKB Polski na koniec 2025 roku. Polska gospodarka regularnie przyspiesza od początku 2024 roku, a obecny wynik był najwyższy od ponad 3 lat – napisał Domański na portalu X.

Minister dodał również, że Polska jest najszybciej rosnącą dużą gospodarką w Unii Europejskiej. Jego zdaniem, motorem wzrostu w 2026 roku będą inwestycje, konsumpcja oraz ekspansja firm.

Ekonomista ING Banku Śląskiego: w 2026 roku wzrost gospodarczy może utrzymać się powyżej 3 proc.

Rafał Benecki, główny ekonomista ING Banku Śląskiego, skomentował dane GUS, stwierdzając, że udana końcówka 2025 roku dobrze rokuje dla perspektyw gospodarczych na 2026 rok. Prognozuje on, że w 2026 roku wzrost gospodarczy osiągnie 3,7% lub więcej.

- Spodziewamy się wciąż solidnego wzrostu konsumpcji, chociaż do kontynuacji ponad 3 proc. dynamiki tej kategorii potrzebny jest spadek stopy oszczędzania, aby skompensować niższe tempo dochodów – ocenił.

Ekonomista oczekuje również solidnego wzrostu inwestycji, zwłaszcza publicznych, finansowanych m.in. z Krajowego Planu Odbudowy (KPO), którego realizacja powinna zakończyć się w tym roku. Zaznaczył jednak, że plany inwestycyjne firm prywatnych nadal wyglądają słabo.

- W 2026 roku możemy także liczyć na wyższe tempo eksportu i produkcji przemysłowej, dzięki stopniowemu ożywieniu na głównych rynkach eksportowych – dodał.

Co napędzało wzrost w IV kwartale?

Benecki ocenił, że głównym źródłem wzrostu w IV kwartale 2025 roku była konsumpcja prywatna, która zwiększyła się o ponad 4% rok do roku, po wzroście o 3,5% w III kwartale 2025 roku.

- Wprawdzie stopa oszczędności rosła w ostatnich kwartałach, jednak szybszy od oczekiwań spadek inflacji pozwolił na solidny wzrostu realnych dochodów do dyspozycji, wspierając konsumpcję – uważa przedstawiciel ING BSK.

Spożycie publiczne rosło w tempie zbliżonym do 7% rdr (w III kwartale 2025 roku odnotowano wzrost o 7,4% rdr). Ekonomista ING BSK zwrócił jednak uwagę na rozczarowujący wzrost inwestycji, który jego zdaniem wyniósł około 4% rdr, po wzroście o 7,1% rdr w III kwartale 2025 roku.

- Przy czym wzrost w ostatnich kwartałach zawdzięczamy głównie sektorowi publicznemu, a aktywność inwestycyjna sektora prywatnego pozostaje przytłumiona – zauważył Benecki.

