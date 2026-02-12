Kursy walut 12.02.2026. Polska waluta zalicza straty

Konrad Karpiuk
2026-02-12 9:59

Kursy walut 12.02.2026. Za euro (EUR) zapłacimy 4,22 zł; za dolara (USD) 3,55 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,61 zł, a za funta szterlinga (GBP) 4,84 zł. Polska waluta zalicza straty.

Autor: pasja1000//pixabay/ CC0 Rozsypane banknoty stuzłotowe, polska waluta jako tło do artykułu o kursach walut i ich wahaniach. Sprawdź analizy i aktualne notowania na Super Biznes.

Kursy walut 12.02.2026

Euro na zamknięciu kosztowało 4,2180; rano zwyżkowało do 4,2215; później spadło do 4,2161; a obecnie kosztuje 4,2174. Kurs jest dosyć chwiejny, ale cały czas utrzymuje się w okolicach 4,22 zł.

Największe wahania zalicza za to dolar. Na zamknięciu kosztował 3,5515; w nocy spadł do 3,5484; żeby z rana przekroczyć granicę 3,56 zł! Później znowu spadł poniżej 3,55 zł; ale odrobił straty i kosztuje 3,55 zł. Chwiejność amerykańskiej waluty widać również po sinusoidzie pary euro/dolar; której kurs na zamknięciu wynosił 1,1873; w nocy rósł do 1,1882; żeby rano spaść do 1,1855; a potem odbić do 1,1875.

Z kolei frank szwajcarski na zamknięciu kosztował 4,6042; zwyżkował rano do 4,6111; potem znowu zaliczył spadek poniżej 4,61; a obecnie utrzymuje się w tych okolicach. Z kolei funt szterling rósł z 4,8405 do 4,8476; żeby potem spaść do 4,8421.

Kursy walut 12.02.2026 [10:00 FOREX]

  • EUR/PLN 4,2174
  • USD/PLN 3,5505
  • CHF/PLN 4,6083
  • GBP/PLN 4,8421

Co wpłynie na kursy walut 12.02.2026?

Dla złotego kluczowe będą dane o PKB za IV kwartał. Z punktu widzenia euro istotne będzie wystąpienie publiczne członków ECB - Piero Cipollone i Philipa R. Lane'a; oraz wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku Joachima Nagela. Dla dolara kluczowe będą dane o wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych, sprzedaży domów i zmianie zapasów gazu.

