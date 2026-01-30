Polska gospodarka za rządów Tuska pędzi drugi rok z rzędu! Ujawnili zaskakujące dane GUS

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-30 10:39

Jak wynika z wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, PKB Polski wzrósł w 2025 roku o 3,6 proc. (względem wzrostu 3 proc. w 2024 roku). Tym samym Polska utrzymała w kolejnym roku trend wzrostu gospodarczego.

Premier Donald Tusk w garniturze z mikrofonem, z flagami Polski i Unii Europejskiej w tle. Zdjęcie ilustruje temat wzrostu PKB i polskiej gospodarki, o czym można przeczytać na Super Biznes.

i

Autor: KPRM Premier Donald Tusk w garniturze z mikrofonem, z flagami Polski i Unii Europejskiej w tle. Zdjęcie ilustruje temat wzrostu PKB i polskiej gospodarki, o czym można przeczytać na Super Biznes.
  • Według wstępnego szacunku GUS realny wzrost produktu krajowego brutto w 2025 roku wyniósł 3,6%.
  • Wzrosła również konsumpcja, między innymi dzięki wynagrodzeniom
  • Według analityków, wzrost PKB w 2026 roku może być 4-procentowy

GUS podał wstępne dane o PKB Polski za 2025 roku

- Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2025 r. wzrósł realnie o 3,6%, wobec wzrostu o 3,0% w 2024 r - napisał GUS w komunikacie.

Jak czytamy w raporcie, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2025 roku wzrosła o 3 proc. (względem 2,1 proc. w 2024 roku), w przemyśle o 3 proc. (względem 0,9 proc. w 2024 roku), w budownictwie o 1,7 proc. (względem spadku 5,8 proc. w 2024 roku), a w handlu i naprawach o 4,2 proc. (względem 2,5 proc. w 2024 roku).

Z kolei popyt krajowy, który wzrósł w 2024 roku o 4 proc.; w 2025 roku wzrósł o 4,5 proc.

- Nakłady brutto na środki trwałe w 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,2%(wobec spadku o 0,9% w 2024 r.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2025 r. wyniosła 17,0%, podobnie jak 2024 r. - czytamy w raporcie GUS.

Analitycy PKO Research wskazują, że inwestycje wzrosły o 4,2 proc. przy wsparciu sektora publicznego, środków UE i stopniowego ożywienia w sektorze prywatnym - zwłaszcza w obszarze maszyn i automatyzacji.

- Eksport netto obniżył wzrost PKB o 0,3 pp, głównie z powodu słabszego popytu zagranicznego, wysokiego importu oraz umocnienia realnego kursu złotego - czytamy we wpisie analityków PKO BP.

Wzrost konsumpcji w 2025 roku. Pomogły rosnące wynagrodzenia

Jak wynika z raportu GUS, spożycie ogółem w 2025 roku zwiększyło się realnie o 3,9 proc. (w 2024 roku 4,4 proc.) w tym spożycie gospodarstw domowych o 3,7 proc. (w 2024 roku 2,9 proc.).

Jak piszą analitycy PKO Research, wzrost konsumpcji napędziły szybko rosnące wynagrodzenia, co pozwoliło nie tylko na większe wydatki gospodarstw domowych, ale także większe oszczędności.

2026 rok będzie jeszcze lepszy dla polskiej gospodarki?

Jak piszą analitycy Banku Pekao w 2026 roku 4-procentowy wzrost PKB powinien być już w każdym kwartale.

- W 2025 r. PKB wzrósł o 3,6%, co sugeruje, że w IV kwartale wzrost wyniósł 4-4,2%. Dane podane dziś przez GUS wskazują na utrzymanie solidnego wyniku konsumpcji i inwestycji w końcówce roku (powyżej 4% w obydwu przypadkach) - czytamy na profilu Analizy Pekao.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Aktualne kursy walut [30.01.2026]. Złoty traci, najwięcej rośnie dolar
Pieniądze to nie wszystko - Mateusz Balcerowicz
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PKB
GOSPODARKA