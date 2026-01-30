Według wstępnego szacunku GUS realny wzrost produktu krajowego brutto w 2025 roku wyniósł 3,6%.

Wzrosła również konsumpcja, między innymi dzięki wynagrodzeniom

Według analityków, wzrost PKB w 2026 roku może być 4-procentowy

GUS podał wstępne dane o PKB Polski za 2025 roku

- Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto w 2025 r. wzrósł realnie o 3,6%, wobec wzrostu o 3,0% w 2024 r - napisał GUS w komunikacie.

Jak czytamy w raporcie, wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2025 roku wzrosła o 3 proc. (względem 2,1 proc. w 2024 roku), w przemyśle o 3 proc. (względem 0,9 proc. w 2024 roku), w budownictwie o 1,7 proc. (względem spadku 5,8 proc. w 2024 roku), a w handlu i naprawach o 4,2 proc. (względem 2,5 proc. w 2024 roku).

Z kolei popyt krajowy, który wzrósł w 2024 roku o 4 proc.; w 2025 roku wzrósł o 4,5 proc.

- Nakłady brutto na środki trwałe w 2025 r. w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosły o 4,2%(wobec spadku o 0,9% w 2024 r.). Stopa inwestycji w gospodarce narodowej (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) w 2025 r. wyniosła 17,0%, podobnie jak 2024 r. - czytamy w raporcie GUS.

Analitycy PKO Research wskazują, że inwestycje wzrosły o 4,2 proc. przy wsparciu sektora publicznego, środków UE i stopniowego ożywienia w sektorze prywatnym - zwłaszcza w obszarze maszyn i automatyzacji.

- Eksport netto obniżył wzrost PKB o 0,3 pp, głównie z powodu słabszego popytu zagranicznego, wysokiego importu oraz umocnienia realnego kursu złotego - czytamy we wpisie analityków PKO BP.

Wzrost konsumpcji w 2025 roku. Pomogły rosnące wynagrodzenia

Jak wynika z raportu GUS, spożycie ogółem w 2025 roku zwiększyło się realnie o 3,9 proc. (w 2024 roku 4,4 proc.) w tym spożycie gospodarstw domowych o 3,7 proc. (w 2024 roku 2,9 proc.).

Jak piszą analitycy PKO Research, wzrost konsumpcji napędziły szybko rosnące wynagrodzenia, co pozwoliło nie tylko na większe wydatki gospodarstw domowych, ale także większe oszczędności.

2026 rok będzie jeszcze lepszy dla polskiej gospodarki?

Jak piszą analitycy Banku Pekao w 2026 roku 4-procentowy wzrost PKB powinien być już w każdym kwartale.

- W 2025 r. PKB wzrósł o 3,6%, co sugeruje, że w IV kwartale wzrost wyniósł 4-4,2%. Dane podane dziś przez GUS wskazują na utrzymanie solidnego wyniku konsumpcji i inwestycji w końcówce roku (powyżej 4% w obydwu przypadkach) - czytamy na profilu Analizy Pekao.

🇵🇱 Mamy czwórkę z przodu już teraz! W 2025 r. PKB wzrósł o 3,6%, co sugeruje, że w IV kwartale wzrost wyniósł 4-4,2%. Dane podane dziś przez GUS wskazują na utrzymanie solidnego wyniku konsumpcji i inwestycji w końcówce roku (powyżej 4% w obydwu przypadkach). W tym roku czwórka…— Analizy Pekao (@Pekao_Analizy) January 30, 2026

Wzrost PKB w 2025 przyśpieszył do 3,6% z 3,0% w 2024 i był praktycznie zgodny z naszymi oczekiwaniami, potwierdzając poprawiający się obraz gospodarki. Konsumpcja prywatna wzrosła o 3,7% wspierana przez szybko rosnące wynagrodzenia, co pozwoliło gospodarstwom domowym nie tylko… pic.twitter.com/EFYaeSdW0K— PKO Research (@PKO_Research) January 30, 2026

