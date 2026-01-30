Aktualne kursy walut [30.01.2026]. Złoty traci, najwięcej rośnie dolar

Konrad Karpiuk
Konrad Karpiuk
2026-01-30 10:12

Kursy walut 30.01.2026. Za euro (EUR) zapłacimy 4,21 zł; za dolara (USD) 3,53 zł; za franka szwajcarskiego (CHF) 4,60 zł; a za funta szterlinga (GBP) 4,86 zł. Polska waluta jest dosyć stabilna, wzrost zalicza głównie dolar amerykański.

Banknoty: polskie złotówki o nominałach 500 zł i 200 zł oraz amerykańskie dolary, w tym banknot 100-dolarowy z wizerunkiem Benjamina Franklina. Grafika przedstawia kontekst artykułu o aktualnych kursach walut dostępnych na Super Biznes.

i

Banknoty: polskie złotówki o nominałach 500 zł i 200 zł oraz amerykańskie dolary, w tym banknot 100-dolarowy z wizerunkiem Benjamina Franklina. Grafika przedstawia kontekst artykułu o aktualnych kursach walut dostępnych na Super Biznes.

Kursy walut 30.01.2026. Dolar rośnie

Kursy walut 30.01.2026. Złoty stracił względem euro, na zamknięciu kurs wynosił 4,2078; a obecnie przebił granicę 4,21 zł i wynosi 4,2120. Rośnie też funt szterling, z 4,8538 na zamknięciu do 4,8596; wygląda na to, że brytyjska waluta przebije granicę 4,86 zł.

Największy wzrost zaliczył jednak dolar z 3,5145 na zamknięciu, przebił granicę 4,53 zł i pozostaje na kursie wzrostowym.

Z kolei frank szwajcarski na zamknięciu kosztował 4,5970; obecnie nieco spadł do 4,5961. 

Kursy walut 30.01.2026

  • EUR/PLN 4,2120
  • USD/PLN 3,5302
  • CHF/PLN 4,5961
  • GBP/PLN 4,8596

Co wpłynie na kurs walut 30.01.2026?

Na kurs euro wpłynąć mogą dane o PKB z Niemiec, Włoch i całej strefy euro z kolei na złotego dane o PKB z Polski. Dla europejskiej waluty istotne będą dane o bezrobociu w strefie euro i Włoszech, oraz o inflacji HICP i CPI w Niemczech.

Dla funta istotne będą dane o podaży pieniądza. Z kolei dla dolara dane o inflacji PPI i wystąpienie szefa Fed z St. Louis Alberto Musalema.

Super Biznes SE Google News

Polecany artykuł:

Donald Trump grozi Iranowi i wysyła flotę. Ceny ropy wystrzeliły!
TRUMP TO SZKOLNY ŁOBUZ. Ma za sobą grupę KLAKIERÓW I PRZYTAKIWACZY. Krupa MOCNO o prezydencie USA.
QUIZ od PRL do kapitalizmu. Balcerowicz, bezrobocie, kuroniówka. Jak dobrze znasz polską transformację?
Pytanie 1 z 10
Kiedy wprowadzono Plan Balcerowicza?
Tak zmienił się Leszek Balcerowicz od czasu planu Balcerowicza
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KURSY WALUT