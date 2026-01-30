Aktualne kursy walut [30.01.2026]. Złoty traci, najwięcej rośnie dolar

Kursy walut 30.01.2026. Dolar rośnie

Kursy walut 30.01.2026. Złoty stracił względem euro, na zamknięciu kurs wynosił 4,2078; a obecnie przebił granicę 4,21 zł i wynosi 4,2120. Rośnie też funt szterling, z 4,8538 na zamknięciu do 4,8596; wygląda na to, że brytyjska waluta przebije granicę 4,86 zł.

Największy wzrost zaliczył jednak dolar z 3,5145 na zamknięciu, przebił granicę 4,53 zł i pozostaje na kursie wzrostowym.

Z kolei frank szwajcarski na zamknięciu kosztował 4,5970; obecnie nieco spadł do 4,5961.

Kursy walut 30.01.2026

EUR/PLN 4,2120

4,2120 USD/PLN 3,5302

3,5302 CHF/PLN 4,5961

4,5961 GBP/PLN 4,8596

Co wpłynie na kurs walut 30.01.2026?

Na kurs euro wpłynąć mogą dane o PKB z Niemiec, Włoch i całej strefy euro z kolei na złotego dane o PKB z Polski. Dla europejskiej waluty istotne będą dane o bezrobociu w strefie euro i Włoszech, oraz o inflacji HICP i CPI w Niemczech.

Dla funta istotne będą dane o podaży pieniądza. Z kolei dla dolara dane o inflacji PPI i wystąpienie szefa Fed z St. Louis Alberto Musalema.

