Gospodarka i innowacje: Jak rząd chce wzmocnić konkurencyjność i rozwinąć AI?

Kluczowym celem rządu jest poprawa konkurencyjności polskiej gospodarki. Ma to zostać osiągnięte w ramach „Programu Rozwoju Inwestycji w Polskiej Gospodarce do 2035 r.”, który zakłada wspieranie inwestycji, budowę trwałych łańcuchów dostaw oraz tworzenie wyspecjalizowanych miejsc pracy. Przewidziano również pomoc publiczną dla firm wdrażających technologie o kluczowym znaczeniu dla suwerenności i bezpieczeństwa kraju. Zmiany dotkną także spółek Skarbu Państwa – nowe, przejrzyste standardy zarządzania mają promować większy udział krajowych przedsiębiorstw w strategicznych projektach.

Jednym z filarów nowej strategii jest cyfryzacja, a w jej centrum znajduje się sztuczna inteligencja. Rząd planuje aktywnie wspierać jej rozwój w biznesie, nauce i administracji. Celem jest umieszczenie Polski wśród 10-20 najbardziej zaawansowanych krajów świata w rankingach AI do 2030 r., m.in. poprzez budowę fabryk AI, jak PIAST-AI Factory, Baltic Gigafabryka AI, czy centralnej platformy zarządzania AI HUB Poland. To ambitny plan, który ma uczynić z Polski jednego z liderów rewolucji technologicznej.

Infrastruktura i energetyka: Jaka przyszłość czeka CPK, kolej i energetykę jądrową?

Wielkie projekty infrastrukturalne pozostają w centrum uwagi. W obszarze infrastruktury za priorytet rząd uznaje program CPK, rozwój przewozów kolejowych, budowę promów dla polskich armatorów oraz rozbudowę portów. Kontynuacja tych inwestycji ma wzmocnić pozycję Polski w transporcie międzynarodowym i zwiększyć bezpieczeństwo państwa. Rząd zapowiada także działania na rzecz przywrócenia polskiej bandery na statki, co ma poprawić warunki pracy marynarzy.

Równie istotne są plany dotyczące sektora energetycznego. Priorytetem jest transformacja elektroenergetyczna, która ma zapewnić bezpieczeństwo dostaw i stabilizację cen prądu. Rząd planuje wdrożenie pakietu „Bezpieczny prąd”, który obejmie m.in. mechanizm dekarbonizacyjny i kontynuację rynku mocy. Kluczową rolę w przyszłym miksie energetycznym ma odegrać energetyka jądrowa, zarówno w postaci wielkoskalowych elektrowni, jak i mniejszych reaktorów SMR. Celem jest także rozwój prosumencki, czego wyrazem jest plan wsparcia budowy 200 tys. przydomowych magazynów energii.

Deregulacja i finanse: Jakie ułatwienia czekają firmy i rolników?

Przedsiębiorcy mogą liczyć na znaczące uproszczenie przepisów. Jednym z głównych priorytetów rządu jest deregulacja. W jej ramach rząd zakłada przyjęcie do końca II kwartału 2026 r. co najmniej 200 zmian deregulacyjnych ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej i uproszczenie formalności dla obywateli. W obszarze finansów kontynuowane będą prace nad Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), a obywatele zyskają nową formę oszczędzania w postaci Osobistych Kont Inwestycyjnych (OKI).

Specjalne rozwiązania przygotowano także dla rolnictwa. Rząd chce chronić funkcje produkcyjne wsi, wprowadzając domniemanie, że działalność rolnicza, w tym hałas maszyn czy zwierząt, nie stanowi zakłócenia spokoju. To odpowiedź na rosnącą liczbę sporów na linii rolnicy-nowi mieszkańcy wsi. Ponadto, aby chronić polską ziemię, okres wstrzymania sprzedaży nieruchomości z państwowego zasobu zostanie przedłużony o kolejne 10 lat, do 2036 roku.

