W co inwestują najbogatsi na świecie: Buffet, Burry, Gates?

Należy jednak zauważyć, że raport 13F ogranicza się tylko do akcji na rynku amerykańskim. Stąd jeśli któryś z funduszy skupuje przykładowo akcje na europejskich giełdach, nie są one uwzględniane w raporcie.

Imperium Warrena Buffetta

Warren Buffett jest znany ze swojego długoterminowego podejścia inwestycyjnego w spółki o solidnych fundamentach. W III kw. br. jego fundusz inwestycyjny wyraźnie opowiadał się po stronie sprzedawania akcji, redukując aż o 1,72 proc. swojego portfela na amerykańskim rynku. Wśród trzech największych transakcji znajduje się obniżenie udziału w gigancie paliwowym Chevron Corp. o 10,45 proc., kompleksowa sprzedaż akcji Activision Blizzard, które – jak zaznaczył sam Buffett – były podejmowane w kontekście ewentualnego przejęcia spółki przez Microsoft oraz całkowite pozbycie się akcji giganta motoryzacyjnego General Motors. W III kw. br. do portfela dodano jedynie trzy nowe spółki: holding medialny Liberty Media Corporation, wraz z symbolicznym pakietem akcji Atlanta Braves, który należy do tego samego holdingu, czy symboliczny na tle całego portfela zakup dostawcy kanałów radiowych Sirius XM Holdings.

Obecnie Buffett dysponuje największym w historii funduszu zapasem wolnej gotówki o łącznej wartości 151,97 mld USD. Redukcje w akcjach firmy Chevron, która nadal zajmuje piąte miejsce w portfelu Buffetta, można tłumaczyć jednym z pierwszych kroków w realizacji zysków oraz malejącymi oczekiwaniami co do przyszłości sektora energetycznego. Sprzedaż akcji Activision Blizzard wydaje się związana z udanym wyjściem z zakładu na przejęcie spółki przez giganta technologicznego Microsoft, gdyż obecna cena oscyluje już w okolicach kwoty przejęcia. Z powodów regulacyjnych proces ten się przedłużał. Z kolei decyzję o pozbyciu się akcji General Motors Buffett często uzasadniał sugestiami o pogarszających się prognozach dla branży motoryzacyjnej na nadchodzące lata.

Inwestycje Michaela Burry'ego

Analizowanie historii zawieranych pozycji przez Michaela Burry'ego, który zasłynął z przewidzenia kryzysu w 2008 r., jest obarczone pewnym stopniem trudności, ponieważ ten inwestor słynie z częstych zmian w swoim portfelu inwestycyjnym. Jego słynny zakład pod II kw. br., o wartości rynkowej 1,6 mld USD, gdy postawił na spadek indeksu S&P 500 oraz Nasdaq na poziomie aż 93,6 proc. wartości portfela, został zamknięty w III kw. Po gwałtownym wzroście indeksów szacuje się, że na tej transakcji Burry mógł stracić ok. 26,5 mln USD.

Zaledwie 1,5 miesiąca po zakończeniu tej transakcji, pod koniec III kw. Burry otworzył nowy zakład (ponownie za pomocą opcji) na spadek akcji z sektora półprzewodnikowego, obstawiając spadki funduszu iShares Semiconductor ETF o wartości 47 mld USD, co stanowiło aż 47,86 proc. wartości całego portfela. Zakupił też opcje na spadek Booking Holdings Inc. o wartości 7,7 mln USD, co stanowiło 7,79 proc. wartości portfela.

Inwestycja obliczona na spadek sektora półprzewodnikowego wydaje się związana z narastającymi oczekiwaniami rozwoju sztucznej inteligencji. Dużą część funduszu SOXX stanowią akcje AMD, Broadcom czy Nvidii, które bezpośrednio są zaangażowane w rozwój tej technologii, co odbiło się na ponad 50-proc. wzroście wartości tego funduszu w ciągu roku. Burry prawdopodobnie oczekuje realizacji zysków przez rynek w najbliższym czasie. Nie wiemy jednak, czy jeszcze ma on otwarte te pozycje na rynku.

Portfel państwa Gates

W przeciwieństwie do Buffetta fundacja Billa i Melindy Gates zdecydowała się na drobne zakupy, sprzedając przy tym jedynie 10 proc. posiadanych akcji Berkshire Hathaway, czyli funduszu inwestycyjnego Warrena Buffetta, co stanowiło 2,35 proc. wartości ich portfela. Fundacja dokonała zakupu aż 54 nowych pozycji, ale ich łączna wartość wyniosła jedynie 0,5 proc. W rezultacie Bill Gates wraz z byłą żoną znacznie więcej sprzedawali, niż kupowali. Ruch ten może być próbą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego względem mocno skoncentrowanego funduszu Buffetta.

Obecnie największą inwestycją funduszu są darzone dużym sentymentem przez Gatesa akcje Microsoft Corp., które stanowią 31,88 proc. portfela. Drugie miejsce wciąż okupuje fundusz inwestycyjny Buffetta z udziałem 20,3 proc., a na trzecim miejscu znajduje się jedna z największych kanadyjskich spółek transportowych – Canadian National Railway Co., stanowiąc 15,3 proc. całego portfela. Dodać tutaj należy, że Bill Gates jest jednocześnie największym posiadaczem gruntów rolnych w Stanach Zjednoczonych, czego raport nie uwzględnia.

Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)

